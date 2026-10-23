بسبب الاحتجاجات.. تأجيل قمة باريس سان جيرمان وليون

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم
، تأجيل مباراة القمة بين باريس سان جيرمان
وليون، ضمن الجولة الثامنة من المسابقة، من الأحد 25 تشرين الأول إلى الإثنين 26 منه، بناءً على طلب السلطات الأمنية بسبب الاحتجاجات المرتقبة في العاصمة الفرنسية
.
وأوضحت الرابطة أن المباراة ستُقام مساء الإثنين عند الساعة 8:30 بالتوقيت المحلي، بدلاً من موعدها السابق مساء الأحد.
ويأتي القرار في ظل استعداد فرنسا
لموجة جديدة من المظاهرات، بعد احتجاجات شهدت أعمال عنف وتخريب الأسبوع الماضي، ما دفع السلطات إلى تعزيز الإجراءات الأمنية.
وبحسب وكالة "فرانس برس"، يُعدّ هذا التعديل الرابع لمواعيد مباريات الدرجتين الأولى والثانية خلال عطلة نهاية الأسبوع.
ويتزامن الموعد الجديد للمباراة مع حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية
لعام 2026 في لندن
، ما قد يعرقل مشاركة بعض نجوم باريس سان جيرمان
المرشحين للجوائز.
ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثاني في الدوري الفرنسي برصيد 14 نقطة، بفارق الأهداف عن ليون المتصدر.