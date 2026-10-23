بسبب الاحتجاجات.. تأجيل قمة باريس سان جيرمان وليون

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أعلنت رابطة الدوري الفرنسي ، تأجيل مباراة القمة بين وليون، ضمن الجولة الثامنة من المسابقة، من الأحد 25 تشرين الأول إلى الإثنين 26 منه، بناءً على طلب السلطات الأمنية بسبب الاحتجاجات المرتقبة في .وأوضحت الرابطة أن المباراة ستُقام مساء الإثنين عند الساعة 8:30 بالتوقيت المحلي، بدلاً من موعدها السابق مساء الأحد.ويأتي القرار في ظل استعداد لموجة جديدة من المظاهرات، بعد احتجاجات شهدت أعمال عنف وتخريب الأسبوع الماضي، ما دفع السلطات إلى تعزيز الإجراءات الأمنية.وبحسب وكالة "فرانس برس"، يُعدّ هذا التعديل الرابع لمواعيد مباريات الدرجتين الأولى والثانية خلال عطلة نهاية الأسبوع.ويتزامن الموعد الجديد للمباراة مع حفل توزيع لعام 2026 في ، ما قد يعرقل مشاركة بعض نجوم المرشحين للجوائز.ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثاني في الدوري الفرنسي برصيد 14 نقطة، بفارق الأهداف عن ليون المتصدر.