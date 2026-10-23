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رياضة

بعد ربع قرن.. تغيير في مواعيد كأس آسيا

Lebanon 24
23-10-2026 | 14:24
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أقرّ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إعادة إقامة بطولة كأس آسيا في السنوات الزوجية بدلاً من الفردية، اعتباراً من نسخة عام 2032، في خطوة تعيد المسابقة إلى نظامها السابق بعد نحو 25 عاماً.
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وجاء القرار خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادي للاتحاد الآسيوي، الجمعة، في العاصمة اليابانية طوكيو، حيث وافق الأعضاء بالإجماع على تعديلات في النظام الأساسي للاتحاد.

وأوضح الاتحاد أن التغيير جاء بالتشاور مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بهدف مواءمة مواعيد البطولة مع الروزنامة الدولية والدورة الانتخابية للاتحاد القاري.

وبموجب القرار، ستُقام النسخة المقبلة في السعودية بين 7 كانون الثاني و5 شباط 2027، بمشاركة 24 منتخباً، على أن تُنظّم النسخة التالية عام 2032، بفاصل خمس سنوات بدلاً من أربع.

وكانت كأس آسيا تُقام في السنوات الزوجية منذ انطلاقها عام 1956 وحتى نسخة 2004، قبل نقلها إلى السنوات الفردية بدءاً من عام 2007.

ولم يعلن الاتحاد الآسيوي حتى الآن هوية الدولة المستضيفة لنسخة 2032، بعدما أوقف سابقاً إجراءات الترشح لاستضافة نسختي 2031 و2035.
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