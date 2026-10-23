بعد ربع قرن.. تغيير في مواعيد كأس آسيا

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أقرّ الاتحاد الآسيوي إعادة إقامة بطولة كأس في السنوات الزوجية بدلاً من الفردية، اعتباراً من نسخة عام 2032، في خطوة تعيد المسابقة إلى نظامها السابق بعد نحو 25 عاماً.وجاء القرار خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادي للاتحاد الآسيوي، الجمعة، في العاصمة طوكيو، حيث وافق الأعضاء بالإجماع على تعديلات في النظام الأساسي للاتحاد.وأوضح الاتحاد أن التغيير جاء بالتشاور مع "فيفا"، بهدف مواءمة مواعيد البطولة مع الروزنامة الدولية والدورة للاتحاد القاري.وبموجب القرار، ستُقام النسخة المقبلة في بين 7 كانون الثاني و5 شباط 2027، بمشاركة 24 منتخباً، على أن تُنظّم النسخة التالية عام 2032، بفاصل خمس سنوات بدلاً من أربع.وكانت كأس آسيا تُقام في السنوات الزوجية منذ انطلاقها عام 1956 وحتى نسخة 2004، قبل نقلها إلى السنوات الفردية بدءاً من عام 2007.ولم يعلن الاتحاد الآسيوي حتى الآن هوية الدولة المستضيفة لنسخة 2032، بعدما أوقف سابقاً إجراءات الترشح لاستضافة نسختي 2031 و2035.