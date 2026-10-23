ليبرون جيمس يسخر من انتقادات ترامب: يوم شحيح الأخبار!

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ردّ نجم كرة السلة الأميركي بسخرية على انتقادات ، الذي اتهمه بعدم احترام بسبب تصرفاته أثناء عزف النشيد الوطني قبل إحدى مباريات الأميركي للمحترفين.وبحسب وكالة "فرانس برس"، اكتفى بالابتسام عندما سأله الصحافيون عن تصريحات ، عقب فوز فريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز على كافالييرز بنتيجة 114-106، قبل أن يقول: "يبدو أنه كان يوماً شحيح الأخبار في المكتب".وكان ترامب قد نشر عبر منصته "تروث سوشيال" مقطع فيديو يظهر فيه جيمس وهو يؤدي حركات تشبه تمارين الإحماء أثناء عزف النشيد الوطني، واصفاً تصرفه بأنه إهانة للبلاد، ومطالباً إياه بالاعتذار للجنود الذين ضحوا بحياتهم دفاعاً عنها.ويأتي هذا السجال امتداداً لخلافات سابقة بين ترامب وجيمس، الذي سبق أن انتقد مواقف الرئيس الأميركي بشأن قضايا العنصرية والعدالة الاجتماعية.