ليبرون جيمس يسخر من انتقادات ترامب: يوم شحيح الأخبار!

ردّ نجم كرة السلة الأميركي ليبرون جيمس
بسخرية على انتقادات الرئيس دونالد ترامب
، الذي اتهمه بعدم احترام الولايات المتحدة
بسبب تصرفاته أثناء عزف النشيد الوطني قبل إحدى مباريات دوري كرة السلة
الأميركي للمحترفين.
وبحسب وكالة "فرانس برس"، اكتفى جيمس
بالابتسام عندما سأله الصحافيون عن تصريحات ترامب
، عقب فوز فريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز على كليفلاند
كافالييرز بنتيجة 114-106، قبل أن يقول: "يبدو أنه كان يوماً شحيح الأخبار في المكتب".
وكان ترامب قد نشر عبر منصته "تروث سوشيال" مقطع فيديو يظهر فيه جيمس وهو يؤدي حركات تشبه تمارين الإحماء أثناء عزف النشيد الوطني، واصفاً تصرفه بأنه إهانة للبلاد، ومطالباً إياه بالاعتذار للجنود الأميركيين
الذين ضحوا بحياتهم دفاعاً عنها.
ويأتي هذا السجال امتداداً لخلافات سابقة بين ترامب وجيمس، الذي سبق أن انتقد مواقف الرئيس الأميركي بشأن قضايا العنصرية والعدالة الاجتماعية.