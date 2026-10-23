8 أهداف في 9 مباريات.. موهبة ألمانية تطرق أبواب المنتخب الأول

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لفت المهاجم الألماني الشاب برونر، لاعب موناكو الفرنسي، الأنظار بعد تألقه اللافت هذا الموسم، ما عزز فرص استدعائه للمرة الأولى إلى صفوف المنتخب الألماني الأول بقيادة يورغن كلوب.وسجل برونر، البالغ 20 عاماً، هدفاً خلال فوز موناكو على فرايبورغ الألماني بثلاثية نظيفة في المؤتمر ، الخميس، ليرفع رصيده إلى 8 أهداف في 9 مباريات بمختلف المسابقات.وقال برونر في تصريحات لقناة "آر تي إل": "أحاول القيام بما أجيده، وهو تسجيل الأهداف"، مضيفاً أن قرار استدعائه يعود إلى كلوب، وأنه سيواصل العمل بجد.وكان كلوب قد أبدى اهتمامه بالمهاجم الشاب، الذي سبق أن تُوّج مع بكأس العالم وكأس للناشئين تحت 17 عاماً عام 2023، ونال في البطولتين.ويترقب برونر قائمة المنتخب الألماني لمواجهتي وهولندا في دوري الأمم الأوروبية خلال تشرين الثاني المقبل.