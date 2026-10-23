8 أهداف في 9 مباريات.. موهبة ألمانية تطرق أبواب المنتخب الأول

لفت المهاجم الألماني الشاب باريس
برونر، لاعب موناكو الفرنسي، الأنظار بعد تألقه اللافت هذا الموسم، ما عزز فرص استدعائه للمرة الأولى إلى صفوف المنتخب الألماني الأول بقيادة يورغن كلوب.
وسجل برونر، البالغ 20 عاماً، هدفاً خلال فوز موناكو على فرايبورغ الألماني بثلاثية نظيفة في دوري
المؤتمر الأوروبي
، الخميس، ليرفع رصيده إلى 8 أهداف في 9 مباريات بمختلف المسابقات.
وقال برونر في تصريحات لقناة "آر تي إل": "أحاول القيام بما أجيده، وهو تسجيل الأهداف"، مضيفاً أن قرار استدعائه يعود إلى كلوب، وأنه سيواصل العمل بجد.
وكان كلوب قد أبدى اهتمامه بالمهاجم الشاب، الذي سبق أن تُوّج مع ألمانيا
بكأس العالم وكأس أوروبا
للناشئين تحت 17 عاماً عام 2023، ونال جائزة أفضل لاعب
في البطولتين.
ويترقب برونر قائمة المنتخب الألماني لمواجهتي صربيا
وهولندا في دوري الأمم الأوروبية خلال تشرين الثاني المقبل.