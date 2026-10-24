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رياضة

صنداونز يودع دوري أبطال إفريقيا مبكرا

Lebanon 24
24-10-2026 | 00:58
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صنداونز يودع دوري أبطال إفريقيا مبكرا
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ودع ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، حامل لقب دوري أبطال إفريقيا، منافسات البطولة مبكرا، من دور الـ32 للمسابقة، بعد التعادل على أرضه مع ضيفه ويلييت الأنغولي 1-1 في مباراة الإياب، الجمعة.
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وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي الأسبوع الماضي، ليستفيد الفريق الأنغولي من قاعدة احتساب الهدف خارج ملعبه بهدفين في حالة التعادل الإيجابي، ليتأهل إلى دور المجموعات ويطيح حامل اللقب.

وتعد هذه كبرى مفاجآت المرحلة الحالية من البطولة.

وفي جنوب إفريقيا أيضا، تأهل أورلاندو بايرتس إلى دور المجموعات، بالفوز برباعية نظيفة على ضيفه الناميبي أفريكان ستارز.

وكان بايرتس قد فاز ذهابا في دور الـ32 بنتيجة 1-صفر، ليتأهل بنتيجة إجمالية 5-صفر، ويعوض خروج مواطنه.
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