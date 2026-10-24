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رياضة

ميسي يكشف سر جيل برشلونة الذهبي

Lebanon 24
24-10-2026 | 04:00
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كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي السر وراء نجاح نادي برشلونة الإسباني في حقبته الذهبية، مستعرضا أهم نصيحة تلقاها من والده الراحل.
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وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الإسبانية "إفي"، نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" وموقع "جوول"، كشف ميسي أن السر الحقيقي وراء نجاح برشلونة في حقبته الذهبية لم يكن يكمن في عدد الألقاب والبطولات التي حققها الفريق، بل في المتعة التي كان يشعر بها اللاعبون أثناء ممارسة كرة القدم.

وقال ميسي: "كنا محظوظين لأننا فزنا بكل شيء، ليس فقط بسبب الطريقة التي حققنا بها تلك الإنجازات، وإنما أيضا بسبب المتعة التي كنا نشعر بها أثناء اللعب والفوز وتحقيق النجاحات الكبيرة".

وأضاف: "الأهم من كل ذلك أننا كنا نستمتع حتى بالحصص التدريبية اليومية. لقد عشنا أوقاتا رائعة".

وأكد ميسي أن مشاركة غرفة الملابس مع أساطير برشلونة، مثل تشافي هيرنانديز وأندريس إنييستا وكارليس بويول، إلى جانب العديد من اللاعبين الآخرين، كانت شرفا كبيرا بالنسبة إليه.

ورأى أن تلك المجموعة من اللاعبين صنعت تجربة كروية وإنسانية استثنائية، امتدت إلى ما هو أبعد من المباريات والألقاب.

واعترف ميسي بأنه من الصعب اختصار ما يمثله برشلونة بالنسبة إليه في بضع كلمات، مشيرا إلى أن النادي والمدينة أصبحا جزءا لا يتجزأ من حياته وذكرياته الشخصية.

وأوضح قائلا: "لقد عشت الكثير من اللحظات الرائعة داخل النادي وفي المدينة، كما أن أطفالي الثلاثة ولدوا هناك، ولذلك فمن الطبيعي أن أحمل حبا خاصا للغاية لهذه المدينة ولهذا النادي".

نصيحة لا تنسى

تحدث ميسي عن الدور الكبير الذي لعبه والده في حياته، موضحا أنهما كانا يتبادلان الحديث باستمرار، ويناقشان الأفكار والتفاصيل المتعلقة بكرة القدم عقب كل حصة تدريبية أو مباراة.

وتطرق ميسي إلى أهم نصيحة تلقاها من والده، والتي ظلت ترافقه طوال مسيرته، قائلا إن والده كان ينصحه دائما: "أمسك بالكرة وحاول، وسواء نجحت المحاولة أم لم تنجح، فلا تكتف بذلك، لأن هناك دائما فرصة أخرى".

وتعكس هذه النصيحة بحسب ميسي فلسفة تقوم على المثابرة وعدم الاستسلام أمام الإخفاقات، والاستمرار في المحاولة مهما كانت الصعوبات.
اللقب الأغلى على قلب ميسي

رغم البطولات والألقاب العديدة التي توّج بها مع برشلونة، أكد ميسي أن الفوز بكأس العالم مع المنتخب الأرجنتيني في قطر عام 2022 يظل الإنجاز الأهم في مسيرته الاحترافية.

ووصف ميسي التتويج بالمونديال بأنه "قمة" مسيرته الكروية، مؤكدا أن تحقيق هذا الإنجاز كان بالنسبة إليه "أكثر من مجرد حلم".

وكان ميسي قد قاد المنتخب الأرجنتيني إلى التتويج بكأس العالم بعد الفوز على فرنسا في المباراة النهائية، ليضيف اللقب الذي طال انتظاره إلى سجله الحافل بالإنجازات.

وأشار النجم الأرجنتيني إلى أن الأهداف التي سجلها في المباراة النهائية لكأس العالم تحتل مكانة خاصة بين أهم أهداف مسيرته، قائلا إن أهمية تلك الأهداف تنبع من "قيمة المناسبة، واللحظة التي سجلت فيها، وطبيعة المباراة نفسها".

جدير بالذكر أن ميسي، الذي يلعب حاليا في صفوف إنتر ميامي الأميركي، يستعد لتسلم "جائزة أميرة أستورياس" للرياضة لعام 2026، في حفل سيقام بمدينة أوفييدو الإسبانية.
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الأرجنتيني ليونيل ميسي

وكالة الأنباء

كأس العالم

الإسبانية

كرة القدم

أرجنتيني

فرنسا

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