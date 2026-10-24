مصر مرشحة لاستضافة كأس أمم أفريقيا 2027.. ما القصة؟

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كشفت تقارير صحفية أن مصر تُطرح خياراً بديلاً لاستضافة كأس أمم 2027، في ظل مخاوف تتعلق بجاهزية كينيا وتنزانيا وأوغندا لتنظيم البطولة، المقررة بين 19 حزيران و17 المقبلين.وبحسب التقارير، يواجه الملف التنظيمي للدول الثلاث تحديات مرتبطة بتأخر تجهيز الملاعب والبنية التحتية، رغم تأكيد (كاف) تمسّكه بإقامة البطولة في شرق أفريقيا.وفي سياق متصل، أفادت مصادر داخل بأن مصر تُعدّ خياراً بديلاً لاستضافة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عاماً، المقررة في عام 2027، بسبب مخاوف تتعلق بالتمويل والاستعدادات اللوجستية.ولم يُعلن «كاف» أي قرار رسمي بنقل البطولتين، فيما تواصل الجهات المعنية تقييم جاهزية الدول المضيفة قبل حسم أي تغييرات محتملة.