مصر مرشحة لاستضافة كأس أمم أفريقيا 2027.. ما القصة؟

كشفت تقارير صحفية أن مصر تُطرح خياراً بديلاً لاستضافة كأس أمم أفريقيا
2027، في ظل مخاوف تتعلق بجاهزية كينيا وتنزانيا وأوغندا لتنظيم البطولة، المقررة بين 19 حزيران و17 تموز
المقبلين.
وبحسب التقارير، يواجه الملف التنظيمي للدول الثلاث تحديات مرتبطة بتأخر تجهيز الملاعب والبنية التحتية، رغم تأكيد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
(كاف) تمسّكه بإقامة البطولة في شرق أفريقيا.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر داخل الاتحاد الأفريقي
بأن مصر تُعدّ خياراً بديلاً لاستضافة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عاماً، المقررة في غانا
عام 2027، بسبب مخاوف تتعلق بالتمويل والاستعدادات اللوجستية.
ولم يُعلن «كاف» أي قرار رسمي بنقل البطولتين، فيما تواصل الجهات المعنية تقييم جاهزية الدول المضيفة قبل حسم أي تغييرات محتملة.