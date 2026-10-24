وعكة صحية تُدخل مدرب بايرن ميونيخ المستشفى.. والكشف عن مدة غيابه

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الألماني أن الحالة الصحية لمدربه البلجيكي فينسنت كومباني أصبحت مستقرة، بعد تعرضه لوعكة مفاجئة أفقدته الوعي خلال متابعته تدريبات الفريق الرديف، الجمعة، ما استدعى نقله إلى المستشفى.وأوضح المدير الرياضي للنادي، ماكس إيبرل، السبت، أن كومباني سيبقى تحت المراقبة الطبية لعدة أيام، إلى حين استكمال الفحوص اللازمة وتحديد أسباب ما تعرض له، مشيراً إلى أن غيابه عن الفريق قد يمتد لأسابيع.وكان المدرب البلجيكي، البالغ 40 عاماً، قد عانى خلال الأيام الماضية من عدوى فيروسية أثّرت في حالته الصحية، قبل أن يتعرض للإغماء داخل مركز تدريبات النادي.وأكد إيبرل أن الأولوية في المرحلة الحالية هي تعافي كومباني بصورة كاملة، مشدداً على أن النادي لن يحدد موعداً لعودته قبل اتضاح نتائج الفحوص الطبية.ومن المقرر أن يتولى المدرب المساعد آرون دانكس قيادة الفريق خلال فترة غياب كومباني، بدءاً من مواجهة فرايبورغ، الأحد، ضمن منافسات .وتأتي هذه التطورات في وقت يتصدر فيه جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 14 نقطة، وسط ترقب لموعد عودة مدربه إلى مقاعد البدلاء.