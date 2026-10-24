قبل لقاء يوفنتوس.. ليتشي يكشف تفاصيل إصابة إيليتش

ليتشي، المنافس في ، أن لاعب وسطه إيليتش سيخضع لعملية جراحية بعد الإصابة التي تعرّض لها خلال مباراة الفريق أمام .

، في بيان نشره على موقعه الرسمي، إن اللاعب خضع لفحوص تشخيصية إضافية ومفصّلة أكدت إصابته في "العضلة المستقيمة الفخذية اليسرى على مستوى الاتصال بين العضلة والوتر، مع تمزق جزئي في الوتر".

وأوضح البيان أن إيليتش سيخضع للجراحة يوم الثلاثاء المقبل في مستشفى "بيهلاجالينا" في مدينة توركو الفنلندية، على يد البروفسور لاسه ليمباينن.

ويأتي ذلك قبل مواجهة يخوضها ليتشي على أرضه أمام ، الأحد، ضمن منافسات .