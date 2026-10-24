تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

قبل لقاء يوفنتوس.. ليتشي يكشف تفاصيل إصابة إيليتش

Lebanon 24
24-10-2026 | 12:12
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
قبل لقاء يوفنتوس.. ليتشي يكشف تفاصيل إصابة إيليتش
قبل لقاء يوفنتوس.. ليتشي يكشف تفاصيل إصابة إيليتش photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أعلن نادي ليتشي، المنافس في الدوري الإيطالي لكرة القدم، أن لاعب وسطه إيفان إيليتش سيخضع لعملية جراحية بعد الإصابة التي تعرّض لها خلال مباراة الفريق أمام بولونيا.

وقال النادي، في بيان نشره على موقعه الرسمي، إن اللاعب خضع لفحوص تشخيصية إضافية ومفصّلة أكدت إصابته في "العضلة المستقيمة الفخذية اليسرى على مستوى الاتصال بين العضلة والوتر، مع تمزق جزئي في الوتر".

وأوضح البيان أن إيليتش سيخضع للجراحة يوم الثلاثاء المقبل في مستشفى "بيهلاجالينا" في مدينة توركو الفنلندية، على يد البروفسور لاسه ليمباينن.

ويأتي ذلك قبل مواجهة يخوضها ليتشي على أرضه أمام يوفنتوس، الأحد، ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
عراقجي يكشف تفاصيل اللقاء مع وسطاء قطريين
lebanon 24
Lebanon24
24/10/2026 23:48:26 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو.. باريس سان جيرمان يكشف في بيان رسمي تفاصيل إصابة أشرف حكيمي
lebanon 24
Lebanon24
24/10/2026 23:48:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تفاصيل لقاء بن سلمان والشرع في الرياض
lebanon 24
Lebanon24
24/10/2026 23:48:26 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء بين غوتيريش وبزشكيان...هذه تفاصيله
lebanon 24
Lebanon24
24/10/2026 23:48:26 Lebanon 24 Lebanon 24

الدوري الإيطالي لكرة القدم

الدوري الإيطالي

وقال النادي

لكرة القدم

أعلن نادي

كرة القدم

الإيطالي

يوفنتوس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
15:28 | 2026-10-24
Lebanon24
15:09 | 2026-10-24
Lebanon24
14:19 | 2026-10-24
Lebanon24
13:44 | 2026-10-24
Lebanon24
13:21 | 2026-10-24
Lebanon24
12:50 | 2026-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24