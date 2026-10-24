فليك يعيد رسم تشكيلة برشلونة قبل "الكلاسيكو"

يغيب المدافع الفرنسي جول كوندي عن مباراة "الكلاسيكو" بين برشلونة وريال في الدوري الإسباني ، المقررة الأحد، بعدما فشل في التعافي من إصابة في الكاحل تعرّض لها الأسبوع الماضي، ما يدفع مدرب الفريق الكاتالوني الألماني هانزي إلى الاعتماد مجدداً على الخط الدفاعي الذي بدأ مباراة سان جيرمان في ، مع تغييرات متوقعة في خطَّي الوسط والهجوم.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، لم يتمكن كوندي من المشاركة في تدريبات الفريق السبت، رغم بذله كل ما في وسعه للحاق بالمباراة، وهو ما أكده فليك في المؤتمر الصحافي الذي سبق اللقاء.

ويعمّق غياب المدافع الفرنسي أزمة برشلونة الدفاعية، في ظل استمرار غياب إريك غارسيا وأندرياس كريستنسن، إذ سيحافظ فليك على الخيارات نفسها التي اعتمدها أمام سان جيرمان، مع وجود أليكس كامبوس بين البدلاء. ومن المتوقع أن يشكّل باو كوبارسي وجيرار مارتين ثنائي قلب الدفاع، مع تشافي إسبارت في الجهة اليمنى وجواو كانسيلو في الجهة اليسرى، فيما ينتظر أليخاندرو بالدي دوره على مقاعد البدلاء بعد دقائق محدودة في باريس.

تغيير في الوسط بسبب أولمو

وفي خط الوسط، تفرض إصابة داني أولمو في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر، والتي ستبعده لمدة شهر، تغييراً في التشكيلة، إذ يُتوقع أن يشارك فيرمين لوبيز إلى جانب بيدري ورودري.

كما تضم القائمة أوريول غيرين، أحد أبرز المواهب في أكاديمية النادي، فيما يقترب الهولندي فرينكي دي يونغ من العودة بعد تعافيه من إصابة في الركبة تعرّض لها خلال ، وقد يمنحه استدعاؤه للمرة الثالثة على التوالي فرصة خوض أول مباراة له هذا الموسم.

ثلاثي هجومي أساسي

وفي الهجوم، يستعد فليك للاعتماد على ثلاثيه الأساسي، مع رافينيا في المقدمة، ولامين يامال على الجهة اليمنى، والإنكليزي أنتوني غوردون على الجهة اليسرى، فيما يبقى أديييمي خياراً لتعويض الجناح الإنكليزي إذا تطلّبت المباراة ذلك.

ومن المتوقع أيضاً انضمام حمزة عبد إلى قائمة الفريق الأول بعد مشاركته مع الفريق الرديف أمام أوتيبو الأسبوع الماضي، ما يمنح فليك خياراً إضافياً قبل المواجهة مع .