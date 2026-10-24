جاكسون يوقف انتصارات مانشستر سيتي بثنائية

توقفت سلسلة انتصارات في عند سبع مباريات، بعدما سقط أمام مضيفه 1-2، السبت، في الجولة الثامنة، بثنائية حملت توقيع نيكولاس .

وافتتح جاكسون التسجيل مبكراً في الدقيقة السادسة، ليمنح أصحاب الأرض الأفضلية حتى نهاية الشوط الأول. ورغم إدراك التعادل في الدقيقة 52، أعاد جاكسون التقدم لأستون فيلا بهدف ثانٍ في الدقيقة 60.

وبهذا الفوز، وهو الثالث له هذا الموسم مقابل تعادلين وثلاث هزائم، رفع أستون فيلا رصيده إلى 11 نقطة في المركز السادس.

أما سيتي، فتجمّد رصيده عند 21 نقطة في الصدارة، متلقياً خسارته الأولى بعد فوزه في الجولات السبع السابقة. (سكاي نيوز)