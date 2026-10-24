جاكسون يوقف انتصارات مانشستر سيتي بثنائية

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توقفت سلسلة انتصارات مانشستر سيتي في الدوري الإنكليزي عند سبع مباريات، بعدما سقط أمام مضيفه أستون فيلا 1-2، السبت، في الجولة الثامنة، بثنائية حملت توقيع نيكولاس جاكسون.
وافتتح جاكسون التسجيل مبكراً في الدقيقة السادسة، ليمنح أصحاب الأرض الأفضلية حتى نهاية الشوط الأول. ورغم إدراك إيرلينغ هالاند التعادل في الدقيقة 52، أعاد جاكسون التقدم لأستون فيلا بهدف ثانٍ في الدقيقة 60.
وبهذا الفوز، وهو الثالث له هذا الموسم مقابل تعادلين وثلاث هزائم، رفع أستون فيلا رصيده إلى 11 نقطة في المركز السادس.
أما مانشستر سيتي، فتجمّد رصيده عند 21 نقطة في الصدارة، متلقياً خسارته الأولى بعد فوزه في الجولات السبع السابقة. (سكاي نيوز)