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رياضة

"سألتهمه حياً".. هل يفي لامين يامال بوعده أمام كوكوريا في "الكلاسيكو"؟

Lebanon 24
24-10-2026 | 13:44
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سألتهمه حياً.. هل يفي لامين يامال بوعده أمام كوكوريا في الكلاسيكو؟
سألتهمه حياً.. هل يفي لامين يامال بوعده أمام كوكوريا في الكلاسيكو؟ photos 0
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يستعد الظهير الإسباني مارك كوكوريا لمواجهة مواطنه لامين يامال، نجم برشلونة، الأحد على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، في مباراة "الكلاسيكو" بين برشلونة وريال مدريد ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، في مواجهة فردية تسبقها تحدٍّ قديم أطلقه يامال.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، كان يامال قد وجّه تحذيره إلى كوكوريا حين مازحه بشأن انتقاله إلى ريال مدريد صيف 2026. ففي حزيران الماضي، وخلال مشاركته في برنامج "تيمبو دي خويغو" على إذاعة "كادينا كوبي"، لم يترك نجم برشلونة مجالاً للشك في قدرته على التفوق على كوكوريا في المواجهات الفردية.

وعندما سُئل عمّا إذا كان قد تخيّل شكل مواجهاتهما في "الكلاسيكو"، وما إذا كانا قد تبادلا المزاح حول ذلك، أجاب يامال ضاحكاً: "قلت له إنه سيبدأ أساسياً في المباراة الأولى، وفي المباراة الثانية سيجلس على مقاعد البدلاء، لأنني سألتهمه حياً".

ولم يمرّ هذا التصريح مرور الكرام، إذ حوّل المواجهة المرتقبة إلى مادة مزاح متواصلة بين الصديقين والمنافسين، قبل أن يحين موعد اختبارها على أرض الملعب.

أول "كلاسيكو" لكوكوريا بقميص ريال مدريد

ويخوض كوكوريا أول "كلاسيكو" له بقميص ريال مدريد، وقد تكون مواجهته مع يامال إحدى المعارك الفردية التي ترسم ملامح المباراة. وفي حال مشاركة اللاعبين أساسيَّين، سيكون الظهير الإسباني أمام مهمة صعبة لإيقاف أحد أبرز المراوغين وصنّاع الفارق في صفوف برشلونة.

وتكتسب كلمات يامال معنى جديداً مع اقتراب صافرة البداية، إذ يتحول ما كان تعليقاً عابراً في حزيران الماضي، بين المزاح والتحدي الشخصي، إلى مواجهة فعلية تحمل كل التوتر والثقل المرتبطين بمباريات "الكلاسيكو"، علماً أن الثقة بالنفس من أبرز سمات يامال الذي لا يخفي شخصيته القوية حين يتحدث عن منافسيه.

ويبقى القول الفصل للملعب، حيث سيحظى كوكوريا بفرصة الرد، فيما سيسعى يامال إلى إثبات أن توقعه لم يكن مجرد مزحة.

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