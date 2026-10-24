برشلونة يدرس استدعاء لاعب إسرائيلي شاب لـالكلاسيكو

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قد تشهد قائمة برشلونة لمواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو حضور لاعب الوسط الهجومي الإسرائيلي أوريان غورين، البالغ 17 عاماً، للمرة الأولى مع الفريق الأول، وفق صحيفة "ماركا" الإسبانية.
وذكرت الصحيفة أن النادي الكتالوني يدرس استدعاء غورين ضمن تحضيراته للمباراة، في ظل متابعة الجهاز الفني للمواهب الصاعدة داخل النادي.
وفي حال اختياره، سيكون ذلك أول استدعاء للاعب الشاب إلى قائمة الفريق الأول في مباراة رسمية، من دون أن يعني بالضرورة مشاركته في اللقاء.