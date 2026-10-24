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رياضة

من لاعبٍ مرفوض من تشيلسي إلى "ترقية" مع واتكينز.. جاكسون يبدأ بدايةً قوية مع أستون فيلا

Lebanon 24
24-10-2026 | 15:28
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من لاعبٍ مرفوض من تشيلسي إلى ترقية مع واتكينز.. جاكسون يبدأ بدايةً قوية مع أستون فيلا
من لاعبٍ مرفوض من تشيلسي إلى ترقية مع واتكينز.. جاكسون يبدأ بدايةً قوية مع أستون فيلا photos 0
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توّج المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون بدايته المميزة مع نادي أستون فيلا الإنكليزي لكرة القدم بتسجيله هدفَي فريقه في الفوز على مانشستر سيتي 2-1 السبت في الدوري الإنكليزي الممتاز، علماً أن فيلا لم يسدد سوى كرتين بين الخشبات الثلاث في المباراة، وكلتاهما من قدم جاكسون اليمنى.

وكان أستون فيلا قد تعاقد مع جاكسون (25 عاماً) قادماً من تشيلسي، بديلاً مباشراً للمهاجم الإنكليزي أولي واتكينز، الهداف الأبرز للفريق في المواسم الستة الماضية، ما جعل انطلاقته السريعة أمراً ضرورياً. وبالفعل، سجّل جاكسون سبعة أهداف في مبارياته الـ11 الأولى مع فيلا، بينها ستة في المباريات الست الأخيرة، وساهم في تحقيق الفريق العلامة الكاملة في دوري أبطال أوروبا، وقاد انتفاضته بعد بداية بطيئة في الدوري المحلي.

وقال جاكسون لبرنامج "ماتش أوف ذا داي" على هيئة الإذاعة البريطانية: "اللاعبون والمدرب والفريق، كل شيء رائع. أنا سعيد جداً بوجودي هنا، وآمل أن نحقق أشياء مذهلة معاً".

أرقام أفضل من حقبة تشيلسي

وأمضى جاكسون موسمين كاملين مع تشيلسي بعد انضمامه إليه عام 2023، ثم موسماً معاراً إلى بايرن ميونيخ الألماني، قبل انتقاله إلى أستون فيلا الصيف الماضي في صفقة قد تصل قيمتها إلى 65 مليون جنيه إسترليني.

وسجّل اللاعب مع تشيلسي 24 هدفاً في 65 مباراة في الدوري الإنكليزي، بمعدل هدف كل 210 دقائق ونسبة تحويل للتسديدات بلغت 15%، في حين سجّل مع فيلا أربعة أهداف في سبع مباريات في الدوري، بمعدل هدف كل 138 دقيقة ونسبة تحويل بلغت 21%. ورغم أن عيّنة المباريات مع فيلا أصغر بكثير، يتفوق جاكسون حالياً على حصيلة أهدافه المتوقعة بهدفين بالتمام، بعدما كان من أبرز المآخذ عليه في تشيلسي إهداره فرصاً كثيرة.

أما واتكينز، فسجّل 91 هدفاً في 221 مباراة في الدوري مع أستون فيلا قبل انتقاله إلى نادي الهلال السعودي في آب، ولم يفشل في بلوغ عشرة أهداف على الأقل في أي من مواسمه الستة مع النادي.

وقال المدافع السابق لأستون فيلا ومنتخب إنكلترا مارتن كيون: "أعتقد أنه أفضل من أولي واتكينز، حقاً. كان أولي رائعاً معهم، لكن هذا اللاعب أكثر قدرة على اقتناص الأهداف داخل منطقة الجزاء وحولها، والسرعة ستزعج دائماً كبار المدافعين، وهو يملكها بوفرة"، مضيفاً: "تبدو صفقة جيدة جداً حتى الآن".

بصمة إيمري

وتزامن الفوز مع الذكرى الرابعة لتعيين المدرب الإسباني أوناي إيمري على رأس الجهاز الفني لأستون فيلا، حيث بات الفريق تحت قيادته حاضراً بانتظام في المراكز المتقدمة للدوري الإنكليزي وفي المسابقات الأوروبية، وأنهى انتظاراً دام 30 عاماً للقب كبير بتتويجه بالدوري الأوروبي.

وكان جاكسون قد لعب تحت إشراف إيمري في نادي فياريال الإسباني، حيث أمضى ثلاث سنوات قبل انتقاله إلى تشيلسي مقابل 35 مليون جنيه إسترليني. وقال إيمري: "عرفته في فياريال، وهناك بدأ يلعب بالمستوى الذي يقدمه الآن. أعرف قدرته على استثمار مؤهلاته، وأعرف تواضعه أيضاً".

من جهته، قال جاكسون لقناة "تي إن تي سبورتس": "ليس من السهل التأقلم مع نادٍ جديد، لكن الأمر أسهل بفضل المدرب واللاعبين. إنها غرفة ملابس رائعة مع مدرب رائع، وآمل أن أسجل الكثير من الأهداف". (BBC Sport)

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