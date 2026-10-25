مكافأة خاصة لماكسيميليان باير بعد هدف فوز دورتموند على فرانكفورت

حظي مهاجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني ماكسيميليان باير بمكافأة استثنائية بعدما سجّل هدف فوز فريقه على أينتراخت فرانكفورت 1-0، السبت، في الدوري الألماني، أمام أنظار نجم رياضة رمي السهام (الدارتس) الإنكليزي ستيفن بانتينغ الذي كان حاضراً في ملعب "سيغنال إيدونا بارك".

وبعد المباراة، أهدى أحد مشجعي دورتموند المهاجم، المعروف بشغفه برياضة السهام، تذكرة لحضور الدور ربع النهائي لبطولة للسهام المقامة الأحد في مدينة دورتموند، وقد سلّمه إياها المدرب نيكو كوفاتش. وقال باير لقناة "سكاي" بسعادة: "سأذهب غداً بالتأكيد".

وأكد باير أن حضور بانتينغ، الذي يواجه الويلزي غيروين برايس في ربع نهائي البطولة، كان يعني له الكثير، كاشفاً أنه سبق أن تغلّب عليه في جولة خلال مباراة سهام، ومعتبراً نفسه "بالتأكيد" أفضل لاعب سهام في صفوف دورتموند. وأضاف أن بانتينغ "قال لي إن لدي إمكانات لما بعد مسيرتي"، في إشارة إلى احتمال احتراف السهام بعد اعتزال كرة القدم.

وفي ملف الانتقالات، تفيد تقارير عن أن دورتموند يعتزم محاولة جديدة لضم لاعب الوسط البولندي الواعد مارسيل ريغولا (19 عاماً) خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعدما رُبط اسمه بالنادي منذ الصيف الماضي. ويلعب ريغولا في نادي زاغليبي لوبين البولندي إلى جانب الحارس زلاتان ألوميروفيتش (35 عاماً)، الذي لعب في فئات الناشئين في دورتموند وخاض 112 مباراة رسمية مع الفريق الرديف بين عامي 2010 و2015. وقال ألوميروفيتش لقناة "كانال سبورتوفي" موجّهاً رسالة إلى زميله: "بالنسبة إلى الشقة في ، ما إن تصل عروض ملموسة، سأساعده في ".

من جهة أخرى، وجّه كوفاتش تمنياته بالشفاء لمدرب بايرن ميونيخ البلجيكي فنسان كومباني، داعياً إلى منحه الوقت الكافي للتعافي، وقال لقناة "سكاي" قبل المباراة: "الأهم في هذه المرحلة أن نمنحه الهدوء، فهو يحتاج إلى الوقت، لأننا جميعاً نعرف كم هي متطلّبة وظيفة تدريب كهذه"، مضيفاً: "مثل كل مشجعي كرة القدم، أتمنى له كل الخير، وأن يتعافى سريعاً ويعود إلى الملاعب".

وكان كومباني قد سقط أرضاً الجمعة في مركز تدريب بايرن أثناء متابعته حصة تدريبية للفريق الرديف، ويخضع منذ ذلك الحين للعلاج والفحوص في أحد مستشفيات ميونيخ، فيما أكد المدير الرياضي للنادي ماكس إيبرل أن حالته مستقرة، لكنه قد يغيب عن الفريق لأسابيع.

ويستعد دورتموند لمواجهة فيردر بريمن الثلاثاء في كأس ألمانيا، قبل أن يحلّ ضيفاً على بايرن ميونيخ السبت في الدوري الألماني.