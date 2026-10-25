طرد نيمار يثير عاصفة.. اتهامات باستغلال قانون مكافحة العنصرية

أثار طرد جدلاً خلال مباراة وباهيا في الدوري البرازيلي، بعدما طُرد بين الشوطين إثر مشادة مع لاعب الوسط رودريغو نيستور، قبل أن يخرج عبر ليتهم منافسه باستغلال قاعدة تهدف إلى مكافحة العنصرية.

وانتهت المباراة، التي أُقيمت مساء السبت على ملعب فيلا بيلميرو، بالتعادل 1-1. وجاء طرد نيمار بعدما غطّى فمه بيده أثناء حديثه مع نيستور، ما دفع الحكم سافيو بيريرا سامبايو إلى مراجعة اللقطة عبر تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، قبل إشهار البطاقة الحمراء وفق المعروفة باسم "قانون فينيسيوس ".

وكان التوتر بين اللاعبين قد بدأ في الشوط الأول، حين رمى نيمار باتجاه نيستور عقب احتكاك بينهما، لينال بطاقة صفراء. واستمرت المشادة عند العودة من الاستراحة، قبل أن يتدخل الحكم ويطرد لاعب سانتوس.

وعقب المباراة، نشر نيمار مقطع فيديو اعتذر فيه لجماهير سانتوس عن الطرد، لكنه اتهم نيستور بمحاولة الاستفادة من القاعدة التي تهدف إلى مكافحة العنصرية. وقال إنه لم يوجّه إليه أي كلام مسيء خلال اللحظة التي غطّى فيها فمه، رغم اعترافه بأن اللاعبين كانا يتبادلان الاستفزازات.

وأضاف نيمار، منتقداً لاعب باهيا: "ارتكبت خطأ، ومنحت أحمق فرصة للظهور"، معتبراً أن القاعدة لا ينبغي استخدامها لتحقيق مكاسب داخل الملعب.

في المقابل، قال نيستور عند الاستراحة إن نيمار "أخفق على المستوى الشخصي"، من دون أن يكشف الكلمات التي سمعها خلال المشادة.

وسيغيب نيمار عن مباراتي سانتوس المقبلتين أمام بالميراس وبراغانتينو، بعدما كان قد حصل أيضاً على بطاقته الصفراء الثالثة، ما كان سيؤدي إلى إيقافه عن مواجهة بالميراس حتى لو لم يُطرد. (marca)