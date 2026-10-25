بعد تأكد غياب كومباني.. هل سيتعاقد بايرن ميونخ مع مدرب جديد؟

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وأكد إيبرل، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، أن النادي لا يفكر في التعاقد مع مدرب جديد أو إجراء تغييرات على الجهاز الفني، مشددًا على ثقته في الطاقم الحالي، الذي سيتولى خلال فترة غياب كومباني. حسم الألماني موقفه من إجراء تغييرات على جهازه الفني، بعد الأزمة الصحية التي تعرَّض لها مدربه البلجيكي فينسنت كومباني، والتي ستبعده عن قيادة الفريق لعدة أسابيع، في وقت يستعد فيه النادي لخوض سلسلة من المواجهات المهمة محليًّا وأوروبيًّا.وأكد إيبرل، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، أن النادي لا يفكر في التعاقد مع مدرب جديد أو إجراء تغييرات على الجهاز الفني، مشددًا على ثقته في الطاقم الحالي، الذي سيتولى خلال فترة غياب كومباني.

وقال إيبرل إن المدرب البلجيكي سيحصل على الوقت الكافي للتعافي، موضحًا أن عودته لن تكون خلال أيام، بل قد تستغرق أسابيع، في ظل استمرار الفحوصات الطبية لتحديد طبيعة حالته والمدة التي يحتاجها للتعافي.



وكان كومباني، البالغ من العمر 40 عامًا، سقط مغشيًّا عليه بعد ظهر الجمعة، أثناء متابعته تدريب الفريق الرديف لبايرن ميونخ، بالقرب من مقر تدريبات النادي، إذ تدخَّلت فرق الإسعاف لنقله إلى المستشفى، وسط تقارير أفادت بالاستعانة بمروحية خلال عملية الاستجابة للحادث.

وأعلن النادي أن حالة مدربه مستقرة، لكنه سيبقى في المستشفى عدة أيام أخرى لإجراء الفحوصات اللازمة، فيما لم تُحسم بعد الأسباب الدقيقة وراء الواقعة. (إرم نيوز)