مغادرة العيداوي تفتح أبواب التساؤلات داخل الرجاء الرياضي

تتجه نوال العيداوي إلى إنهاء مهامها مديرةً عامةً لنادي الرجاء الرياضي المغربي مع نهاية الشهر الجاري، بعد نحو عام من توليها المنصب باقتراح من جواد الزيات، في فترة شهدت خلافات وتوترات بشأن عدد من الملفات المرتبطة بتسيير النادي.

وتأتي هذه التطورات وسط انتقادات طالت طريقة تدبير بعض الجوانب الإدارية والرياضية، إلى جانب تداول معطيات تفيد بأن راتب العيداوي الشهري بلغ نحو 9 آلاف دولار.

ويُعد الخلاف المرتبط بملف «التفويض» من أبرز النقاط التي أثرت في العلاقة بين الشركة الرياضية والجمعية، بعدما ساهم في تصاعد التوتر داخل منظومة التسيير، وألقى بظلاله على وضعية المديرة العامة، مع اقتراب نهاية مهمتها داخل الفريق الأخضر.

مغادرة العيداوي تفتح ملف المسؤوليات داخل الرجاء

Advertisement

لا يعني رحيل العيداوي بالضرورة انتهاء الجدل المحيط بإدارة الرجاء الرياضي، إذ تطرح هذه الخطوة تساؤلات بشأن القرارات المتخذة خلال الفترة الماضية، ومدى مسؤولية مختلف الأطراف المتدخلة في تدبير شؤون النادي.

ويرى مسار الأحداث أن تقييم المرحلة يتطلب عدم حصر الاختلالات المحتملة في شخص واحد، بل مراجعة الأدوار والصلاحيات التي اضطلع بها المسؤولون، مع الاستناد إلى الوقائع والوثائق لتحديد المسؤوليات بصورة موضوعية.

وفي هذا السياق، يبرز دور رئيس النادي، جواد الزيات، في اختيار المسؤولين وتحديد التوجهات الإدارية، إلى جانب تساؤلات بشأن الظروف التي رافقت الاستعانة بشركة «سوماكال» وتعيين البرتغالي روجيريو ماتياس مديراً رياضياً.

كما يطرح الملف تساؤلات حول طبيعة مساهمة كريم السعيدي، ممثل شركة «مارسا ماروك»، ومدى تأثيره في القرارات المتعلقة بالشأن الرياضي، وهي نقاط تحتاج إلى توضيحات تستند إلى معطيات دقيقة.

الانتدابات وعقود اللاعبين الشباب تحت المجهر

تمثل الانتدابات والاختيارات التقنية والرياضية بدورها أحد الملفات التي تستدعي المراجعة، خصوصاً فيما يتعلق بآليات تقييم عمل المدير الرياضي روجيريو ماتياس، والجهة المسؤولة عن متابعة قراراته ومحاسبته على النتائج.

ويعيد هذا تسليط الضوء على أهمية وضوح الصلاحيات داخل النادي، وضرورة اعتماد آليات فعالة للمراقبة والمساءلة، بما يضمن ربط المسؤولية بالمحاسبة ويحد من تضارب الاختصاصات.

كما تبرز عقود اللاعبين الشباب ضمن الملفات التي تحتاج إلى التدقيق، في ضوء التساؤلات المثارة بشأن طريقة تدبيرها، وأهمية التأكد من سلامة الإجراءات المعتمدة في هذا الجانب.

مرحلة جديدة تتطلب مراجعة شاملة

مع اقتراب نهاية مهام نوال العيداوي، تبدو المرحلة المقبلة مرتبطة بمدى قدرة إدارة الرجاء الرياضي على معالجة الإشكالات التي رافقت الفترة الماضية، من خلال مراجعة القرارات الإدارية والرياضية وتوضيح مسؤوليات مختلف المتدخلين.

ولا يقتصر التحدي على تغيير الأسماء أو إعادة توزيع المناصب، بل يشمل وضع إطار واضح لتحديد الاختصاصات وتعزيز الرقابة على القرارات، بما يدعم الاستقرار الإداري والرياضي للنادي.

وفي المحصلة، يبقى تقييم تجربة العيداوي وبقية المسؤولين مرتبطاً بمراجعة موضوعية للملفات المثيرة للجدل، والتحقق من المعطيات المتداولة بشأنها، وصولاً إلى تحديد المسؤوليات على أساس الوقائع، وتفادي الاكتفاء بتغييرات شكلية لا تعالج أسباب الخلافات داخل الرجاء الرياضي.