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رياضة

ريال مدريد يحسم الكلاسيكو أمام برشلونة

Lebanon 24
26-10-2026 | 01:49
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قاد النجم الفرنسي كيليان مبابي فريقه ريال مدريد إلى الفوز على مضيفه برشلونة بنتيجة 2-1، الأحد، بعدما سجل هدفي الفريق الملكي في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.
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وافتتح مبابي التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 41، بعدما اصطدمت به محاولة مدافع برشلونة جيرارد مارتن إبعاد كرة عرضية منخفضة أرسلها يان ديوماندي من الجهة اليسرى.

ونجح برشلونة في إدراك التعادل بالدقيقة 61، عبر البرازيلي رافينيا، الذي سدد كرة أرضية بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء، مستفيدا من تمريرة بيدري إثر ركلة ركنية قصيرة.

وقبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي، عاد مبابي ليمنح ريال مدريد هدف الفوز في الدقيقة 88، بعد تمريرة متقنة من زميله إدواردو كامافينغا.

وبهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث، مقلصا الفارق مع برشلونة المتصدر إلى 3 نقاط.

في المقابل، تجمد رصيد برشلونة عند 27 نقطة، بعدما تلقى خسارته الأولى في الدوري الإسباني هذا الموسم.
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