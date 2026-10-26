ريال مدريد يحسم الكلاسيكو أمام برشلونة

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قاد النجم الفرنسي فريقه إلى الفوز على مضيفه بنتيجة 2-1، الأحد، بعدما سجل هدفي في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات .وافتتح مبابي التسجيل لريال في الدقيقة 41، بعدما اصطدمت به محاولة مدافع برشلونة جيرارد مارتن إبعاد كرة عرضية منخفضة أرسلها يان ديوماندي من الجهة اليسرى.ونجح برشلونة في إدراك التعادل بالدقيقة 61، عبر البرازيلي رافينيا، الذي سدد كرة أرضية بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء، مستفيدا من تمريرة إثر ركلة ركنية قصيرة.وقبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي، عاد مبابي ليمنح مدريد هدف الفوز في الدقيقة 88، بعد تمريرة متقنة من زميله إدواردو كامافينغا.وبهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث، مقلصا الفارق مع برشلونة المتصدر إلى 3 نقاط.في المقابل، تجمد رصيد برشلونة عند 27 نقطة، بعدما تلقى خسارته الأولى في هذا الموسم.