ميلان يستعيد توازنه بثنائية نظيفة أمام أودينيزي

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حقق فوزا ثمينا خارج أرضه على أودينيزي بهدفين دون رد، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من .وافتتح الأميركي كريستيان بوليسيتش التسجيل لميلان مبكرا في الدقيقة السادسة، مستفيدا من تمريرة الكرواتي لوكا مودريتش.وعزز أوماري هاتشينسون تقدم الفريق الضيف بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 65، ليؤمن انتصارا مهما لميلان بعد خسارته أمام بورنموث الإنجليزي بثلاثية نظيفة، الخميس، في .وبهذا الفوز، رفع ميلان رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع، متأخرا بفارق الأهداف عن صاحب المركز الثالث.في المقابل، تجمد رصيد أودينيزي عند 4 نقاط في المركز السابع عشر، بعدما واصل سلسلة نتائجه السلبية.وفرض ميلان أفضليته منذ الدقائق الأولى، ونجح في افتتاح التسجيل عبر بوليسيتش، قبل أن يهدد مرمى أصحاب الأرض بمحاولات من دافيدي بارتيساغي وفيكايو توموري.وفي المقابل، تألق الحارس الفرنسي مايك مانيان في حماية مرمى ميلان، بعدما تصدى لمحاولة خطيرة من ميرجيم فويفودا في الدقيقة 31.وعاد مانيان للتدخل أمام تسديدتين من يسبر كارلستروم وحسن كامارا في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، ليحافظ على تقدم فريقه.وفي الشوط الثاني، واصل ميلان ضغطه الهجومي، قبل أن يترجم أفضليته إلى هدف ثان سجله هاتشينسون في الدقيقة 65.وشهدت الدقائق المتبقية محاولات من الفريقين، أبرزها فرص لميلان عبر غونسالو راموس وروبن لوفتوس تشيك، لكن حارس أودينيزي مادوكا أوكوي حال دون اتساع الفارق.وحافظ ميلان على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليحصد ثلاث نقاط ثمينة تعزز موقعه بين فرق المقدمة في الدوري .