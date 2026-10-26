منتخب لبنان للبادل إلى الكويت للمشاركة في تصفيات كأس العالم 2026

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غادرت بعثة المنتخب اللبناني للبادل إلى للمشاركة في التصفيات الآسيوية والأفريقية المؤهلة إلى للبادل 2026، التي ينظمها الاتحاد الدولي للبادل (FIP) بين 26 و30 تشرين الأول الجاري، والمؤهلة إلى النهائيات المقررة في العاصمة من 2 إلى 7 تشرين الثاني المقبل.ويستهل المنتخبان اللبنانيان للرجال والسيدات مبارياتهما يوم غد الثلاثاء 27 تشرين الأول، بعد أن أوقعتهما القرعة في مجموعتين تضمان عدداً من المنتخبات المنافسة على بطاقات التأهل إلى المونديال.فقد حلّ منتخب للرجال في المجموعة الأولى إلى جانب أستراليا والفلبين، فيما جاء منتخب السيدات في المجموعة الثانية إلى جانب مصر والبحرين.وتضم التصفيات 14 منتخباً للرجال و13 منتخباً للسيدات، موزّعة على أربع مجموعات في كل فئة، على أن تتأهل المنتخبات المتصدرة لمجموعاتها إلى الأدوار الإقصائية التي تحدد هوية المتأهلين إلى نهائيات كأس العالم.ويرأس البعثة للاتحاد اللبناني للبادل توماس ويلي (Thomas Wille)، بمشاركة الطاقم التدريبي الإسباني المؤلف من خورخي باريوسو (Jorge Barriuso) ومانويل سانشيز أوريتا (Manuel Sanchez Ureta)، اللذين يتوليان الإشراف الفني على المنتخبين خلال المنافسات.وتشكّل هذه المشاركة محطة مهمة في مسيرة تطوير رياضة البادل اللبنانية وتعزيز حضورها على الساحة الدولية، وفرصة للاعبين واللاعبات لاكتساب المزيد من الخبرة والاحتكاك بمنتخبات من مستويات مختلفة، في ظل النمو المتسارع الذي تشهده اللعبة محلياً وعالمياً.ويطمح المنتخبان اللبنانيان إلى تقديم أداء مشرّف والمنافسة على التأهل إلى الأدوار الحاسمة، بما يعكس تطور مستوى اللعبة في لبنان والجهود المبذولة للارتقاء بها.وتُقام المباريات في ناديَي Oro Padel وPadel In في الكويت، مع إمكانية متابعتها مباشرة عبر القناة الرسمية للاتحاد الدولي للبادل على يوتيوب.