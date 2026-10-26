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رياضة

هل حسم كيليان مبابي الكرة الذهبية؟

Lebanon 24
26-10-2026 | 11:41
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هل حسم كيليان مبابي الكرة الذهبية؟
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أثارت صورة جرى تداولها على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، تزعم تسريب الترتيب النهائي واللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2026، جدلاً واسعاً بين مشجعي كرة القدم؛ قبيل ساعات من الحفل.
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وينطلق حفل النسخة السبعين من الجائزة العريقة مساء اليوم الاثنين، حيث تستضيف العاصمة البريطانية لندن الحدث لأول مرة في تاريخه على مسرح "لندن بالاديوم". 

وتشهد الجائزة هذا العام منافسة شرسة ومفتوحة على خلافة الفرنسي عثمان ديمبيلي (حامل لقب النسخة الماضية)، ويأتي على رأس المرشحين كيليان مبابي ولامين يامال وهاري كين وليوينل ميسي.
 
حقيقة الصورة المتداولة
أثير جدلا كبيرًا بعد تداول تلك الصورة على منصات التواصل، بعد نشر صورة ظهر فيها أن مبابي حصد الجائزة بعد أن احتل المركز الأول في قائمة المرشحين، وتلاه هاري كين، وجاء يامال ثالثًا.

وبالبحث والتدقيق، تبين أن الصورة مزيفة تماماً ولا أساس لها من الصحة، وتأتي ضمن موجة "التسريبات الوهمية" المعتادة التي تنشط قبل ساعات من الحفل السنوي لـ مجلة فرانس فوتبول. 
 
وما يؤكد فبركة هذه النسخة تحديداً هو إدراج اسم محمد صلاح، رغم أنه لم يرد أصلاً في القائمة الرسمية للمرشحين التي أعلنت عنها المجلة في وقت سابق.

إلى جانب ذلك، تطبق الجهة المنظمة منذ عام 2024 نظاماً صارماً يعتمد على سرية تامة؛ حيث لا يتم إبلاغ الفائز أو الأندية بالنتائج مسبقاً، ليبقى الاسم طي الكتمان حتى لحظة فتح المغلف على المسرح. (إرم نيوز) 
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