هل حسم كيليان مبابي الكرة الذهبية؟

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وينطلق حفل النسخة السبعين من الجائزة العريقة مساء اليوم الاثنين، حيث تستضيف العاصمة الحدث لأول مرة في تاريخه على مسرح "لندن بالاديوم".



وتشهد الجائزة هذا العام منافسة شرسة ومفتوحة على خلافة الفرنسي عثمان ديمبيلي (حامل لقب النسخة الماضية)، ويأتي على رأس المرشحين ولامين يامال وهاري كين وليوينل . أثارت صورة جرى تداولها على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، تزعم تسريب الترتيب النهائي واللاعب الفائز بجائزة لعام 2026، جدلاً واسعاً بين مشجعي ؛ قبيل ساعات من الحفل.وينطلق حفل النسخة السبعين من الجائزة العريقة مساء اليوم الاثنين، حيث تستضيف العاصمة الحدث لأول مرة في تاريخه على مسرح "لندن بالاديوم".وتشهد الجائزة هذا العام منافسة شرسة ومفتوحة على خلافة الفرنسي عثمان ديمبيلي (حامل لقب النسخة الماضية)، ويأتي على رأس المرشحين ولامين يامال وهاري كين وليوينل .

حقيقة الصورة المتداولة

أثير جدلا كبيرًا بعد تداول تلك الصورة على منصات التواصل، بعد نشر صورة ظهر فيها أن مبابي حصد الجائزة بعد أن احتل المركز الأول في قائمة المرشحين، وتلاه هاري كين، وجاء يامال ثالثًا.



وبالبحث والتدقيق، تبين أن الصورة مزيفة تماماً ولا أساس لها من الصحة، وتأتي ضمن موجة "التسريبات الوهمية" المعتادة التي تنشط قبل ساعات من الحفل السنوي لـ مجلة فرانس فوتبول.

وما يؤكد فبركة هذه النسخة تحديداً هو إدراج اسم ، رغم أنه لم يرد أصلاً في القائمة الرسمية للمرشحين التي أعلنت عنها المجلة في وقت سابق.



إلى جانب ذلك، تطبق الجهة المنظمة منذ عام 2024 نظاماً صارماً يعتمد على سرية تامة؛ حيث لا يتم إبلاغ الفائز أو الأندية بالنتائج مسبقاً، ليبقى الاسم طي الكتمان حتى لحظة فتح المغلف على المسرح. (إرم نيوز)