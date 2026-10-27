نادي روما.. تاريخ "الذئبة" الإيطالية وهويتها الكروية

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يُعدّ نادي "أي إس روما" أحد أبرز الأندية في ، حيث ارتبط اسمه بالهوية التاريخية للعاصمة، واتخذ من رمز "الذئبة" الأسطوري شعاراً رسمياً له.تأسس النادي في السابع من حزيران عام 1927 إثر اندماج ثلاثة أندية من العاصمة هي: "ألبا أوداتشي"، و"فورتيتودو برو روما"، و"نادي رومان". وتعتمد إدارته يوم 22 موعداً للاحتفال السنوي الرسمي مع جماهيره.يُعرف الفريق بلقب "الذئبة" (La Lupa)، إضافة إلى لقب "الجيالوروسي" (I Giallorossi) الذي يعني "الأحمر والأصفر" نسبة إلى ألوانه الرسمية. ويتخذ الفريق من ملعب "الأولمبيكو" في روما معقلاً لمبارياته الرسمية، وهو ملعب مغطى بالكامل يتسع لنحو 70,634 مقعداً، وكان قد افتتح رسمياً في 17 أيار 1953 بمباراة دولية جمعت بين والمجر.يزخر سجل نادي روما بالعديد من الألقاب المحلية والقارية؛ إذ توج بلقب الدوري الممتاز 3 مرات، وفاز بكأس إيطاليا 9 مرات، وكأس السوبر الإيطالي مرتين عامي 2001 و2007، إضافة إلى تتويجه القاري بلقب المؤتمر عام 2022.ويرأس النادي حالياً رجل الأعمال الأميركي دان فريدكين، بينما يتولى الإدارة الفنية المدرب الإيطالي جيان بييرو غاسبيريني.وعلى صعيد أرقام اللاعبين، ينفرد النجم الإيطالي فرانشيسكو توتي بصدارة الهدافين التاريخيين للنادي برصيد 307 أهداف في مختلف المسابقات، كما يُعد الأكثر مشاركة بقميص "الذئبة" بخوضه 786 مباراة رسمية.