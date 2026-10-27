الكشف عن آلية فض التعادل عشية حفل "الكرة الذهبية" في لندن

كشفت اللجنة المنظمة لجائزة "الكرة الذهبية
" لعام 2026 عن المعايير المعتمدة لفض أي تعادل محتمل في الأصوات بين المرشحين، عشية الحفل المقرر اليوم الاثنين في لندن
، وذلك في ظل منافسة محتدمة بين أسماء بارزة مثل لامين جمال، هاري كين، كيليان مبابي
، ليونيل ميسي
، وخفيتشا كفاراتسخيليا.
وتعتمد آلية التصويت على لجنة تضم 100 صحفي يمثلون الدول المئة الأولى في تصنيف "الفيفا
"، حيث يختار كل محكّم 10 لاعبين بنقاط تتراوح بين 1 و15 نقطة.
وحسمت مجلة "فرانس فوتبول" آلية كسر التعادل وفق اللوائح التالية:
• الاحتكام أولاً إلى عدد مرات اختيار اللاعب في المركز الأول.
• إذا استمر التعادل، يُنظر في عدد مرات الحلول في المركز الثاني، ثم الترتيب التنازلي للمراكز التالية لحين فضه.
• تؤول صلاحية الفصل في أي نزاع طارئ إلى رئيس تحرير المجلة.