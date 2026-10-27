الكشف عن آلية فض التعادل عشية حفل "الكرة الذهبية" في لندن

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كشفت اللجنة المنظمة لجائزة " " لعام 2026 عن المعايير المعتمدة لفض أي تعادل محتمل في الأصوات بين المرشحين، عشية الحفل المقرر اليوم الاثنين في ، وذلك في ظل منافسة محتدمة بين أسماء بارزة مثل لامين جمال، هاري كين، ، ، وخفيتشا كفاراتسخيليا.وتعتمد آلية التصويت على لجنة تضم 100 صحفي يمثلون الدول المئة الأولى في تصنيف " "، حيث يختار كل محكّم 10 لاعبين بنقاط تتراوح بين 1 و15 نقطة.وحسمت مجلة "فرانس فوتبول" آلية كسر التعادل وفق اللوائح التالية:• الاحتكام أولاً إلى عدد مرات اختيار اللاعب في المركز الأول.• إذا استمر التعادل، يُنظر في عدد مرات الحلول في المركز الثاني، ثم الترتيب التنازلي للمراكز التالية لحين فضه.• تؤول صلاحية الفصل في أي نزاع طارئ إلى رئيس تحرير المجلة.