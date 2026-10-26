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رياضة

الكشف عن قائمة العشرة الأوائل في الكرة الذهبية 2026

Lebanon 24
26-10-2026 | 16:18
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كشف منظمو جائزة الكرة الذهبية "بالون دور"، عن أسماء اللاعبين العشرة الذين يتنافسون على المراكز الأولى في نسخة عام 2026، قبل الإعلان عن الترتيب النهائي وهوية الفائز خلال حفل توزيع الجوائز في العاصمة البريطانية لندن.
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وتضم القائمة عدداً من أبرز نجوم كرة القدم العالمية، يتقدمهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والفرنسي كيليان مبابي، والإسباني لامين جمال، إلى جانب الفرنسي عثمان ديمبيلي والنرويجي إيرلينغ هالاند.

وشملت قائمة العشرة الأوائل أيضاً الإنجليزي هاري كين، والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، والفرنسي مايكل أوليسي، والإسباني فابيان رويز، ومواطنه رودري.

ويأتي الإعلان بعد الكشف تدريجياً عن مراكز اللاعبين من المرتبة الثلاثين حتى الحادية عشرة، إذ حل الإنجليزي جود بيلينغهام، نجم ريال مدريد، في المركز الحادي عشر، يليه الإسباني باو كوبارسي، مدافع برشلونة، في المركز الثاني عشر، والمغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان، في المركز الثالث عشر.

وتشهد النسخة الحالية منافسة بين ثلاثة لاعبين سبق لهم الفوز بالجائزة، هم ميسي وديمبيلي ورودري، وسبعة لاعبين يسعون إلى التتويج بها للمرة الأولى.

ومن المقرر أن يُكشف عن الترتيب النهائي للاعبين العشرة خلال الحفل، الذي يحدد هوية الفائز بالكرة الذهبية لعام 2026.
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