تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

صيني على كرسي متحرك يحقق أرقاماً قياسية بمهارات استثنائية

Lebanon 24
27-10-2026 | 00:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
صيني على كرسي متحرك يحقق أرقاماً قياسية بمهارات استثنائية
صيني على كرسي متحرك يحقق أرقاماً قياسية بمهارات استثنائية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حقق الصيني شيه جون وو، البالغ من العمر 55 عاماً، شهرة واسعة بفضل مهاراته في استخدام الكرسي المتحرك والتزلج على الألواح، بعدما حوّل سنوات من التدريب إلى إنجازات دخلت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.
Advertisement

وتعود قصة شيه إلى إصابته في الحبل الشوكي إثر سقوطه من شجرة عندما كان في التاسعة عشرة، ما تسبب بإصابته بالشلل في الجزء السفلي من جسمه. وبعد سنوات من الاعتماد على والدته، بدأ بتعلّم مهارات التوازن والتحكم بالكرسي المتحرك، وصولاً إلى ممارسة التزلج والمشاركة في السباقات.

وسجّل شيه عام 2012 رقماً قياسياً بعدما قطع مسافة 25.8 كيلومتراً متواصلة متوازناً على العجلتين الخلفيتين لكرسيه، قبل أن يحقق إنجازاً جديداً في أيار 2026 بتنفيذ 74 دورة بالكرسي المتحرك خلال دقيقة واحدة.

ولم تقتصر تجربته على الأرقام القياسية، إذ شارك في سباقات الماراثون، وساهم في تدريب مستخدمين آخرين للكراسي المتحركة على تجاوز العوائق، بهدف تشجيعهم على تعزيز استقلاليتهم وممارسة الأنشطة الرياضية.

كما انتشرت مقاطع مصورة تظهر مهاراته في التزلج، ما أعاد تسليط الضوء على تجربته التي امتدت لسنوات، وسعيه إلى تعزيز الوعي باحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية.
مواضيع ذات صلة
صلاح يحقق أول رقم قياسي في الدوري التركي
lebanon 24
Lebanon24
27/10/2026 15:06:36 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد 17 عامًا من المحاولات.. صيني يكسر رقمًا قياسيًا فوق الماء! (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
27/10/2026 15:06:36 Lebanon 24 Lebanon 24
"هاتريك" محمد صلاح أمام غلطة سراي يحقق 3 أرقام تاريخية
lebanon 24
Lebanon24
27/10/2026 15:06:36 Lebanon 24 Lebanon 24
مليار يورو...برشلونة يحقق رقماً تاريخياً
lebanon 24
Lebanon24
27/10/2026 15:06:36 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

متفرقات

بعد سنوات

سنوات من

✨ الخلف

في الحب

ماراثون

الرياض

رياضي

الصين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
08:24 | 2026-10-27
Lebanon24
06:21 | 2026-10-27
Lebanon24
05:33 | 2026-10-27
Lebanon24
03:57 | 2026-10-27
Lebanon24
01:57 | 2026-10-27
Lebanon24
00:37 | 2026-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24