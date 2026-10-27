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رياضة

مدير فني للنجمة.. تعرفوا على فاردان ميناسيان

Lebanon 24
27-10-2026 | 03:57
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مدير فني للنجمة.. تعرفوا على فاردان ميناسيان
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أعلنت إدارة نادي النجمة الرياضي في بيان، عن تعيين المدرب الأرميني فاردان ميناسيان مديراً فنياً للفريق الأول.

وقالت: "ميناسيان - 52 عاماً - الحاصل على أعلى شهادة تدريبية أوروبية، واحداً من أبرز الأسماء التدريبية في تاريخ كرة القدم الأرمينية، ويمتلك سيرة حافلة بالإنجازات على مستوى الأندية والمنتخبات".
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وتابعت: "سبق لميناسيان قيادة منتخب أرمينيا الأول على فترتين 2009–2013 ثم 2018 ، وحقق معه إنجازاً تاريخياً باحتلال المركز الثالث في مجموعته ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا 2012، كما أسهم في تحقيق قفزة نوعية في التصنيف العالمي للمنتخب، الذي ارتقى من المركز 103 عام 2010 إلى المركز 38 عالمياً عام 2013، وهو افضل ترتيب يبلغه المنتخب تاريخياً في حينه.

على صعيد الأندية، تُوّج ميناسيان بلقب الدوري الأرميني الممتاز خمس مرات، ثلاث مرات مع بيونيك يريفان ومرتين مع أرارات، إلى جانب إحراز ثلاثة ألقاب لكأس أرمينيا وأربعة ألقاب لكأس السوبر،

واختير أفضل مدرب في أرمينيا أربع مرات، تقديراً لإنجازاته ومسيرته التدريبية المميزة.

وعلى المستوى الأوروبي، قاد أرارات عام 2019 إلى تحقيق إنجاز تاريخي، بعدما أصبح أول نادٍ أرميني يبلغ الدور الفاصل المؤهل إلى دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي.

كما خاض تجارب تدريبية خارج بلاده في كازاخستان وجورجيا، اكتسب خلالها المزيد من الخبرات الفنية والتنافسية".
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