في "سباق الأشرفية 10452".. نتائج مميّزة لعدائي وعداءات نادي فينيقيا صور ومدرسة قدموس

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عمم نادي فينيقيا صور نتائج عداءاته وعدائيه المشاركين في سباق الاشرفية 10452، إلى جانب عدد من تلامذة مدرسة قدموس، والذي أُقيم تحت شعار « البداية، النهاية»، بتنظيم من جمعية The Right Path، وتحت إشراف لألعاب القوى.وانطلقت المنافسات من ساحة ساسين في الأشرفية، وسط مشاركة واسعة من العدّائين والعدّاءات من مختلف الفئات.وتضمّن برنامج السباق مسافتين: سباق 10452 متراً وسباق 2000 متر، وقد سجّل عدّاؤو وعدّاءات نادي فينيقيا صور حضورا في كلا السباقين، محقّقين نتائج لافتة ومراكز متقدّمة في مختلف الفئات العمرية .وفي ما يلي أبرز النتائج التي حقّقها المشاركون:*نتائج سباق 10452 متراً:-زينة : المركز الرابع في فئة السيدات (الرابعة في الترتيب العام) ، والمركز الأول ضمن الفئة العمرية 20–34 سنة.-نديم عباس: المركز الثاني ضمن الفئة العمرية 18–19 سنة.-أيمن اليوسف: المركز الأول ضمن الفئة العمرية 16–17 سنة.-مريم الخوالدي: المركز الثالث ضمن الفئة العمرية 18–19 سنة.-حسّان عباس: المركز الأول ضمن الفئة العمرية 50–55 سنة.-محمد حسّان: المركز الأول ضمن الفئة العمرية 70 سنة وما فوق..*نتائج سباق 2000 متر:أما في سباق 2000 متر، فقد تألّقت العدّاءة الواعدة الفران، تلميذة مدرسة قدموس، محقّقةً المركز الثاني في فئة الإناث والمركز الأول ضمن فئتها العمرية (9–10 سنوات)، وذلك بتوقيت مميّز.كذلك، برز تلامذة مدرسة قدموس بحضورهم اللافت في هذا السباق، حيث قدّموا أداءً مميّزاً عكس روح المنافسة الرياضية والحماس والإصرار على تحقيق أفضل النتائج.