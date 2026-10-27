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رياضة

مانشستر يونايتد يحسم مصير كاريك

Lebanon 24
27-10-2026 | 09:14
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سيواصل مايكل كاريك، على نحو مفاجئ، قيادة مانشستر يونايتد خلال مباراته المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام تشيلسي، والمقرر إقامتها، يوم السبت.
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وبحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن"، نقلًا عن مصادر داخل النادي، سيحصل كاريك على فرصة لتصحيح المسار، رغم مرور 8 مباريات دون تحقيق أي فوز، واحتلال الفريق المركز السادس عشر في جدول الترتيب. 
 
وأكدت المصادر أن اللاعبين والجهاز الفني يركزون على تقديم رد فعل قوي بعد الخسارة القاسية أمام بورنموث بثلاثية نظيفة، في المباراة المقررة على ملعب ستامفورد بريدج هذا الأسبوع.

ووصل كاريك إلى مركز تدريب كارينغتون، صباح الثلاثاء، للإشراف على الحصة التدريبية المقررة اليوم.

وكان لاعبو يونايتد قد حصلوا على راحة يوم الاثنين، قبل العودة إلى التدريبات في العاشرة صباحًا، استعدادًا لمواجهة تشيلسي التي تنطلق عند الظهيرة على ملعب ستامفورد بريدج.
 
وفي الوقت نفسه، تشير مصادر داخل النادي إلى أن المسؤولين عن اتخاذ القرار في مانشستر يونايتد لم يقتنعوا تمامًا بالمدربين المتاحين، ومن بينهم أنطونيو كونتي وإيدي هاو ويوليان ناغلسمان.

وقال مصدر مطلع على الملف: "أفضل المدربين لن يأتوا".

ولم يتقدم مانشستر يونايتد بعرض رسمي للتعاقد مع كونتي، فيما أجرى هاو تحريات وتقييمات أولية في ظل احتمالية تلقيه عرضًا من النادي. أما مدير التعاقدات في يونايتد، كريستوفر فيفيل، فقد سبق له العمل مع ناغلسمان ضمن مجموعة ريد بول.

واستُبعد فابيان هورزلر عمليًا من الحسابات، بسبب قيمة التعويض المالي الكبيرة التي سيحصل عليها برايتون مقابل التخلي عن المدرب الألماني.

ويحظى أوناي إيمري، مدرب أستون فيلا، بإعجاب بعض المسؤولين في مانشستر يونايتد، لكنه مرتبط بعقد مع ناديه يمتد حتى عام 2029، كما أن التعاقد معه سيكون مكلفًا.

ويحمل إيمري أيضًا صفة "مدير فني" في أستون فيلا، بينما يصر مانشستر يونايتد على تعيين مدرب رئيسي، منذ أن أصبح السير جيم راتكليف شريكًا في ملكية النادي في فبراير 2024.

وكان مدير كرة القدم جيسون ويلكوكس قد شبّه نفسه بـ"المدير الفني" في الموسم الماضي، وهو ما أثار غضب المدرب روبن أموريم، وأسهم في إقالته المفاجئة في يناير.

ودفع مانشستر يونايتد 10 ملايين يورو، ما يعادل 8.4 مليون جنيه إسترليني، لإنهاء عقد أموريم مع سبورتينغ لشبونة في تشرين الأول 2024.

وفي المقابل، لم تتجاوز قيمة التعاقد مع إريك تين هاغ قادمًا من أياكس عام 2022 نحو 2.5 مليون جنيه إسترليني، بينما حصل مولده على 500 ألف جنيه إسترليني مقابل التخلي عن أولي غونار سولشاير في مارس 2019.

أما ديفيد مويس ولويس فان خال وجوزيه مورينيو ومايكل كاريك، فلم يدفع مانشستر يونايتد أي مقابل مالي للتعاقد معهم. (إرم نيوز) 
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