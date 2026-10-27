تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

بعد تصريح أثار استياء الصين.. مبابي يعتذر

Lebanon 24
27-10-2026 | 11:30
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بعد تصريح أثار استياء الصين.. مبابي يعتذر
بعد تصريح أثار استياء الصين.. مبابي يعتذر photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
اعتذر الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد عن تصريحات بدا فيها أنه وصف ماو تسي تونغ مؤسس الصين بالديكتاتور، وذلك بعد تعرضه لانتقادات كبيرة وخسارة شراكات إعلانية مع ثلاث شركات صينية.
Advertisement
 
وقال مبابي في بيان صدر اليوم الثلاثاء: "لم يكن تعليقي موفقا، وأدرك الآن أنه تسبب في إيذاء مشاعر كثيرين في الصين ولدى الجاليات الصينية في مختلف أنحاء العالم. أعتذر لكل من تسببت كلماتي في إزعاجهم. لم تكن هذه نيتي على الإطلاق. أكن احتراما عميقا للشعب الصيني وتاريخه، وأعرب عن أسفي الصادق".
 
ويظهر وجه مبابي في إعلانات في جميع أنحاء الصين، بدءا من محطات مترو الأنفاق وصولا إلى داخل المصاعد.

وأعلنت شركة "دونجبنغ" للمشروبات، وعملاق منتجات الألبان "مينغنيو"، وشركة "ميلك غراوند" لصناعة الجبن، اليوم الثلاثاء، في بيانات متشابهة الصياغة، إنهاء اتفاقياتها مع مبابي، وأكدت كل منها معارضتها "أي أقوال أو أفعال تجرح المشاعر الوطنية".

ولم توضح الشركات الأسباب التي دفعتها لاتخاذ قراراتها، لكنها أصدرت بياناتها عقب تداول مقطع على منصة "إكس" يظهر فيه مبابي، على ما يبدو، أثناء إجراء مقابلة معه قبيل ظهوره في البرنامج الحواري الفرنسي الذي يبث عبر الإنترنت "ذا بريدج".
 
وفي المقطع، سئل مبابي عن صورته الساخرة المفضلة التي جرى تداولها عنه، فأجاب بأنها "مقطع مصور صنعه أحد الأشخاص... أعتقد أنه كان لديكتاتور صيني"، قبل أن يعرض الفيديو صورة معدلة تظهر وجه مبابي على جسد ماو تسي تونج، مرتديا بدلته الزرقاء.

ويطلق مشجعو كرة القدم على النجم الفرنسي، الذي يقال إنه يطغى بحضوره على العديد من زملائه، بل وحتى على الفرق التي يلعب لها، لقب "الديكتاتور" على سبيل المزاح عبر الإنترنت، كما تنتشر على نطاق واسع صور ساخرة تظهره في هيئة ماو تسي تونج أو غيره من القادة ذوي الحكم السلطوي.
 
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، جو جياكون، ردا على سؤال حول هذا الجدل "إن الأقوال والأفعال التي تجرح مشاعر الشعب الصيني ستواجه، بطبيعة الحال، بمعارضة مشتركة من جميع قطاعات المجتمع الصيني".

وانضمت منصة التواصل الاجتماعي "ريد نوت" إلى موجة الانتقادات، قائلة في بيان منفصل إنها كانت ترتبط بشراكة محتوى مع مبابي انتهت في 31 كانون الأول 2024، وإنها ستعمل على "إزالة المواد الترويجية ذات الصلة".

وأعربت المنصة بدورها عن معارضتها "أي سلوك يجرح المشاعر الوطنية".

وتم حظر حساب مبابي على "ريد نوت" من الموافقة على أي متابعين جدد اليوم الثلاثاء. (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
كلام من إعلاميّة يثير استياء
lebanon 24
Lebanon24
27/10/2026 18:46:42 Lebanon 24 Lebanon 24
حملة بلدية تثير استياءً شعبياً
lebanon 24
Lebanon24
27/10/2026 18:46:42 Lebanon 24 Lebanon 24
استياء اميركي من "أعذار لبنان" وقلق من استغلال "الحزب" للجمود الدبلوماسي
lebanon 24
Lebanon24
27/10/2026 18:46:42 Lebanon 24 Lebanon 24
استياء في "حزب الله" من التسريبات الامنية الاخيرة
lebanon 24
Lebanon24
27/10/2026 18:46:42 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الخارجية الصينية

وزارة الخارجية

روسيا اليوم

ريال مدريد

كرة القدم

الصينية

القادة

روسيا

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
09:14 | 2026-10-27
Lebanon24
08:24 | 2026-10-27
Lebanon24
06:21 | 2026-10-27
Lebanon24
05:33 | 2026-10-27
Lebanon24
03:57 | 2026-10-27
Lebanon24
01:57 | 2026-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24