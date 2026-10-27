بعد تصريح أثار استياء الصين.. مبابي يعتذر

اعتذر الفرنسي كيليان مبابي نجم عن تصريحات بدا فيها أنه وصف ماو تسي تونغ مؤسس بالديكتاتور، وذلك بعد تعرضه لانتقادات كبيرة وخسارة شراكات إعلانية مع ثلاث شركات صينية.

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وقال مبابي في بيان صدر اليوم الثلاثاء: "لم يكن تعليقي موفقا، وأدرك الآن أنه تسبب في إيذاء مشاعر كثيرين في الصين ولدى الجاليات في مختلف أنحاء العالم. أعتذر لكل من تسببت كلماتي في إزعاجهم. لم تكن هذه نيتي على الإطلاق. أكن احتراما عميقا للشعب الصيني وتاريخه، وأعرب عن أسفي الصادق".

ويظهر وجه مبابي في إعلانات في جميع أنحاء الصين، بدءا من محطات مترو الأنفاق وصولا إلى داخل المصاعد.



وأعلنت شركة "دونجبنغ" للمشروبات، وعملاق منتجات الألبان "مينغنيو"، وشركة "ميلك غراوند" لصناعة الجبن، اليوم الثلاثاء، في بيانات متشابهة الصياغة، إنهاء اتفاقياتها مع مبابي، وأكدت كل منها معارضتها "أي أقوال أو أفعال تجرح المشاعر الوطنية".



ولم توضح الشركات الأسباب التي دفعتها لاتخاذ قراراتها، لكنها أصدرت بياناتها عقب تداول مقطع على منصة "إكس" يظهر فيه مبابي، على ما يبدو، أثناء إجراء مقابلة معه قبيل ظهوره في البرنامج الحواري الفرنسي الذي يبث عبر الإنترنت "ذا بريدج".

وفي المقطع، سئل مبابي عن صورته الساخرة المفضلة التي جرى تداولها عنه، فأجاب بأنها "مقطع مصور صنعه أحد الأشخاص... أعتقد أنه كان لديكتاتور صيني"، قبل أن يعرض الفيديو صورة معدلة تظهر وجه مبابي على جسد ماو تسي تونج، مرتديا بدلته الزرقاء.



ويطلق مشجعو على النجم الفرنسي، الذي يقال إنه يطغى بحضوره على العديد من زملائه، بل وحتى على الفرق التي يلعب لها، لقب "الديكتاتور" على سبيل المزاح عبر الإنترنت، كما تنتشر على نطاق واسع صور ساخرة تظهره في هيئة ماو تسي تونج أو غيره من ذوي الحكم السلطوي.