"مزحة" تكلّف مبابي غالياً.. شركات صينية تنهي عقودها معه

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يواجه النجم الفرنسي ، مهاجم ، أزمة تجارية وإعلامية في ، بعدما أثارت تصريحات ساخرة أدلى بها بشأن الزعيم الصيني السابق ماو تسي تونغ موجة غضب واسعة، دفعت شركات صينية إلى إنهاء عقود رعايتها معه.وبدأت الأزمة عقب انتشار مقطع من مقابلة تحدث فيها مبابي عن استخدامه صورة ساخرة تجمع وجهه بصورة ماو تسي تونغ، ما أثار انتقادات حادة على منصات التواصل الاجتماعي .وأعلنت شركتا "دونغ بنغ" للمشروبات و"منغنيو" للمنتجات الغذائية إنهاء شراكتيهما مع اللاعب، فيما تحدثت تقارير عن احتمال مطالبته بتعويضات مالية، من دون تأكيد مستقل لهذه المطالبات.كما أفادت تقارير إعلامية بأن التلفزيون الصيني الرسمي علّق بث مباريات ، وأزال مواد ترويجية مرتبطة بمبابي، على خلفية الجدل.وتأتي هذه التطورات بعد خسارة مبابي لعام 2026 أمام المهاجم الإنجليزي ، لتتضاعف الضغوط على النجم الفرنسي خارج المستطيل الأخضر.