ديربيات لندن.. من هم أبرز الخصوم في الدوري الإنكليزي؟

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تحتضن العاصمة ستة أندية في الممتاز هذا الموسم، تجمع بينها منافسات تتجاوز حدود المستطيل الأخضر، إذ تحوّلت مواجهات بعضها إلى خصومات تاريخية تغذيها الجغرافيا وصراعات الألقاب وانتقالات اللاعبين.وبحسب تقرير لصحيفة "ذا أثلتيك"، يُعد الخصم التقليدي الأول لأرسنال، في واحدة من أشرس مواجهات المعروفة باسم "ديربي شمال لندن"، فيما تشهد مواجهات وتشلسي تنافساً حاداً، خصوصاً مع صراع الفريقين على الألقاب والمراكز المتقدمة.أما وتوتنهام، فتجمعهما خصومة جماهيرية طويلة، جعلت لقاءاتهما من أبرز ديربيات العاصمة، وسط تاريخ من المباريات المتوترة والمنافسة الشديدة.ولا تقتصر العداوات الكروية على الأندية الكبرى، إذ تحمل مواجهات الفرق اللندنية الأخرى حساسيات مرتبطة بالتنافس المحلي والمواقع الجغرافية، فضلاً عن الصراع على البقاء في الدوري الممتاز.وتعكس هذه الخصومات خصوصية في لندن، حيث لا تقتصر أهمية الفوز على النقاط الثلاث، بل تمتد إلى التفوق على الجار وإثبات الأفضلية أمام الجماهير.