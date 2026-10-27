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رياضة

ديربيات لندن.. من هم أبرز الخصوم في الدوري الإنكليزي؟

Lebanon 24
27-10-2026 | 17:29
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تحتضن العاصمة البريطانية لندن ستة أندية في الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم، تجمع بينها منافسات تتجاوز حدود المستطيل الأخضر، إذ تحوّلت مواجهات بعضها إلى خصومات تاريخية تغذيها الجغرافيا وصراعات الألقاب وانتقالات اللاعبين.
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وبحسب تقرير لصحيفة "ذا أثلتيك"، يُعد توتنهام الخصم التقليدي الأول لأرسنال، في واحدة من أشرس مواجهات الكرة الإنكليزية المعروفة باسم "ديربي شمال لندن"، فيما تشهد مواجهات أرسنال وتشلسي تنافساً حاداً، خصوصاً مع صراع الفريقين على الألقاب والمراكز المتقدمة.

أما تشلسي وتوتنهام، فتجمعهما خصومة جماهيرية طويلة، جعلت لقاءاتهما من أبرز ديربيات العاصمة، وسط تاريخ من المباريات المتوترة والمنافسة الشديدة.

ولا تقتصر العداوات الكروية على الأندية الكبرى، إذ تحمل مواجهات الفرق اللندنية الأخرى حساسيات مرتبطة بالتنافس المحلي والمواقع الجغرافية، فضلاً عن الصراع على البقاء في الدوري الممتاز.

وتعكس هذه الخصومات خصوصية كرة القدم في لندن، حيث لا تقتصر أهمية الفوز على النقاط الثلاث، بل تمتد إلى التفوق على الجار وإثبات الأفضلية أمام الجماهير.
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