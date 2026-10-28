هاري كين يدخل التاريخ.. هؤلاء أكبر الفائزين بالكرة الذهبية سناً

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انضم النجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، إلى قائمة أكبر اللاعبين سناً الذين توّجوا بجائزة الذهبية، بعدما حصد نسخة عام 2026 للمرة الأولى في مسيرته، عن عمر 33 عاماً وشهرين و29 يوماً.واحتل كين المركز السابع في القائمة التاريخية، متقدماً بفارق خمسة أيام فقط على الكرواتي لوكا مودريتش، الذي نال الجائزة عام 2018، بعدما قاد منتخب بلاده إلى نهائي .ويتصدر القائمة الإنجليزي ستانلي ماثيوز، الذي توّج بالنسخة الأولى عام 1956 بعمر 41 عاماً و10 أشهر، يليه ، الذي فاز بالجائزة عام 2023 وهو في السادسة والثلاثين من عمره.ويأتي الفرنسي كريم بنزيمة ثالثاً، بعدما حصد الجائزة عام 2022 بعمر 34 عاماً و9 أشهر، فيما يظهر مجدداً في المركز الرابع بفضل تتويجه عام 2021، يليه الحارس السوفياتي ليف ياشين، ثم الإسباني ألفريدو دي ستيفانو.وتضم القائمة أيضاً فابيو كانافارو، الفائز عام 2006، والبرتغالي ، الذي أحرز جائزته الخامسة عام 2017 بعمر 32 عاماً و10 أشهر.ويؤكد دخول كين هذه القائمة أن تجاوز سن الثلاثين لا يحول دون تحقيق أبرز الجوائز الفردية في ، خصوصاً مع استمرار اللاعبين في تقديم مستويات عالية.