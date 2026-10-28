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رياضة

هاري كين يدخل التاريخ.. هؤلاء أكبر الفائزين بالكرة الذهبية سناً

Lebanon 24
28-10-2026 | 00:00
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هاري كين يدخل التاريخ.. هؤلاء أكبر الفائزين بالكرة الذهبية سناً
هاري كين يدخل التاريخ.. هؤلاء أكبر الفائزين بالكرة الذهبية سناً photos 0
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انضم النجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، إلى قائمة أكبر اللاعبين سناً الذين توّجوا بجائزة الكرة الذهبية، بعدما حصد نسخة عام 2026 للمرة الأولى في مسيرته، عن عمر 33 عاماً وشهرين و29 يوماً.
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واحتل كين المركز السابع في القائمة التاريخية، متقدماً بفارق خمسة أيام فقط على الكرواتي لوكا مودريتش، الذي نال الجائزة عام 2018، بعدما قاد منتخب بلاده إلى نهائي كأس العالم.

ويتصدر القائمة الإنجليزي ستانلي ماثيوز، الذي توّج بالنسخة الأولى عام 1956 بعمر 41 عاماً و10 أشهر، يليه الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي فاز بالجائزة عام 2023 وهو في السادسة والثلاثين من عمره.

ويأتي الفرنسي كريم بنزيمة ثالثاً، بعدما حصد الجائزة عام 2022 بعمر 34 عاماً و9 أشهر، فيما يظهر ميسي مجدداً في المركز الرابع بفضل تتويجه عام 2021، يليه الحارس السوفياتي ليف ياشين، ثم الإسباني ألفريدو دي ستيفانو.

وتضم القائمة أيضاً الإيطالي فابيو كانافارو، الفائز عام 2006، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي أحرز جائزته الخامسة عام 2017 بعمر 32 عاماً و10 أشهر.

ويؤكد دخول كين هذه القائمة أن تجاوز سن الثلاثين لا يحول دون تحقيق أبرز الجوائز الفردية في كرة القدم، خصوصاً مع استمرار اللاعبين في تقديم مستويات عالية.
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