تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

كم تبلغ قيمة الكرة الذهبية؟

Lebanon 24
28-10-2026 | 05:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
كم تبلغ قيمة الكرة الذهبية؟
كم تبلغ قيمة الكرة الذهبية؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تعد الكرة الذهبية، المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" والتي توّج بها النجم الإنكليزي هاري كين لعام 2026 كأفضل لاعب في العالم، أرفع الجوائز الفردية في عالم كرة القدم.
Advertisement
وعلى الرغم من ارتباط اسم الجائزة على مدى عقود بأساطير اللعبة، إلا أن تساؤلات تثار دائما حول قيمتها المادية، وتكلفة تصنيعها، والمكاسب المالية الفعلية التي يحققها الفائز بها.
في ما يتعلق بالمكافأة المالية، لا تمنح مجلة "فرانس فوتبول" أي جوائز نقدية مباشرة أو مكافآت مالية معلنة للفائز بالكرة الذهبية، بيد أن اللاعبين المحترفين يحققون أرباحا كبيرة بعد التتويج، إذ يحصلون في الغالب على مكافآت ضخمة عبر بنود خاصة في عقودهم مع أنديتهم، إضافة إلى القفزة الكبيرة في عقود الرعاية والإعلانات فور الإعلان عن الفوز.

أما القيمة المادية المباشرة فتتمثل في الكأس الأيقونية ذاتها، وهي تحفة فنية تصنع يدويا وتتألف من نصفين من النحاس الأصفر المطلي بالذهب الخالص، مثبتين على قاعدة فاخرة من حجر "البيريت".

وتشير التقديرات إلى أن تكلفة تصنيع التحفة تبلغ نحو 2500 جنيه إسترليني (ما يعادل 3 آلاف يورو تقريبا)، وهي تكلفة تقديرية لا تمثل سعرا رسميا معلنا من الجهة المنظمة، ولا تعكس القيمة الرمزية والتاريخية للجائزة التي اكتسبتها عبر تاريخ طويل من المنافسة بين كبار اللعبة.

ورغم غياب المكافأة النقدية المباشرة من المجلة، فإن القيمة الفعلية تكمن في المكانة العالمية والإرث التاريخي المرافقين للقب، إذ أثبت نجوم سابقون، وفي مقدمتهم ليونيل ميسي صاحب الرقم القياسي بثماني كرات ذهبية، كيف يسهم هذا التقدير في ترسيخ اسم اللاعب تاريخيا ورفع قيمته التسويقية والتجارية مدى الحياة.
مواضيع ذات صلة
الكشف عن قائمة العشرة الأوائل في الكرة الذهبية 2026
lebanon 24
Lebanon24
28/10/2026 14:44:50 Lebanon 24 Lebanon 24
رافينيا ينتقد قائمة الكرة الذهبية ويدعم تتويج لامين يامال
lebanon 24
Lebanon24
28/10/2026 14:44:50 Lebanon 24 Lebanon 24
ذهب داخل أجهزة الكمبيوتر القديمة.. كم تبلغ قيمته؟
lebanon 24
Lebanon24
28/10/2026 14:44:50 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد خسارته الكرة الذهبية.. هذا ما قاله يامال
lebanon 24
Lebanon24
28/10/2026 14:44:50 Lebanon 24 Lebanon 24

الكرة الذهبية

ليونيل ميسي

مدى الحياة

كرة القدم

من مجلة

إنكليزي

ليونيل

الخال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
08:26 | 2026-10-28
Lebanon24
03:00 | 2026-10-28
Lebanon24
00:46 | 2026-10-28
Lebanon24
00:00 | 2026-10-28
Lebanon24
17:29 | 2026-10-27
Lebanon24
14:15 | 2026-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24