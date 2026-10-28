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رياضة

بعد حادث قطار طليطلة.. قرار رسمي في إسبانيا بشأن المباريات

Lebanon 24
28-10-2026 | 11:00
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أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم (RFEF)، يوم الأربعاء، عن تأجيل 24 مباراة من الجولة الأولى لبطولة كأس ملك إسبانيا، وذلك "كبادرة احترام" عقب حادث قطار مميت وقع في مقاطعة طليطلة.
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وتجري السلطات تحقيقًا لمعرفة أسباب التصادم الذي وقع صباح الأربعاء، بين قطارين فائقَي السرعة - أحدهما تابع للشركة الوطنية الإسبانية للسكك الحديدية (Renfe)، والآخر تابع لشركة "إيريو" (Iryo) الخاصة - بالقرب من محطة "أوردا"، على الخط الواصل بين مدريد وإشبيلية.

وذكر الاتحاد الإسباني لكرة القدم في بيان له: "كبادرة احترام وتضامن مع جميع ضحايا حادث القطار المأساوي الذي وقع صباح هذا الأربعاء، في مقاطعة طليطلة، قرر الاتحاد تعليق المباريات الأربع والعشرين المقررة ضمن الجولة الأولى من بطولة كأس ملك إسبانيا، والتي كان من المقرر إقامتها مساء اليوم". سيقدم الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم (RFEF) معلومات في الوقت المناسب حول الجدول المعدل للبطولة، والمواعيد والتوقيتات النهائية للمباريات المؤجلة.

وتقف أسرة كرة القدم الإسبانية بأكملها صفاً واحداً في حالة من الحزن العميق إزاء هذه المأساة، وقد وضعت نفسها تحت تصرف السلطات للمساعدة في دعم ضحايا هذا الحادث الأليم. (إرم نيوز) 
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