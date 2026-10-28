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رياضة

مواجهات عربية قوية في قرعة دوري أبطال أفريقيا.. إليكم المجموعات

Lebanon 24
28-10-2026 | 13:37
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مواجهات عربية قوية في قرعة دوري أبطال أفريقيا.. إليكم المجموعات
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أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم لموسم 2026-2027، التي أُجريت الأربعاء في القاهرة، عن مواجهات عربية مرتقبة، أبرزها وقوع الزمالك المصري ومولودية الجزائر والنادي الأفريقي التونسي في مجموعة واحدة.
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وجاء الزمالك في المجموعة الثانية إلى جانب يانغ أفريكانز التنزاني ومولودية الجزائر والنادي الأفريقي، فيما ضمّت المجموعة الأولى الترجي التونسي وبترو أتلتيكو وويليتي الأنجوليين ونواذيبو الموريتاني.

أما المجموعة الثالثة، فضمت نهضة بركان المغربي وسيمبا التنزاني وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي وكولومب سبورتيف الكاميروني.

وفي المجموعة الرابعة، أوقعت القرعة بيراميدز المصري مع الهلال السوداني والمغرب الفاسي وهورويا الغيني، في مجموعة تشهد بدورها مواجهات عربية مباشرة.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات دور المجموعات بين 27 و29 تشرين الثاني المقبل، على أن تُختتم في كانون الثاني 2027، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.
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