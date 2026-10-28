280 مليون دولار.. ماذا نعرف عن إمبراطورية مبابي المالية؟

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بنى النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ، إمبراطورية مالية تُقدّر بنحو 280 مليون دولار، مستفيداً من رواتبه الضخمة وعقود الرعاية والاستثمارات المتنوعة، إلا أن أزمته الأخيرة في وضعت جزءاً من مصالحه التجارية أمام تحدٍّ جديد.وبحسب تقديرات إعلامية نقلتها وكالة "فرانس برس"، تبلغ ثروة مبابي نحو 280 مليون دولار، فيما قدّرت مجلة "فوربس" دخله السنوي لعام 2026 بنحو 100 مليون دولار، منها 70 مليوناً من و30 مليوناً من الرعاية والأنشطة التجارية، ليحتل المركز الثالث عالمياً بين لاعبي كرة القدم الأعلى دخلاً، خلف وليونيل ميسي.ولا تقتصر أعمال مبابي على الملاعب، إذ يمتلك استثمارات في قطاعات الرياضة والتكنولوجيا والإعلام، أبرزها حصة أغلبية في نادي كان الفرنسي، واستثمارات في منصة "سورار" للألعاب الرقمية وشركة " " للتأمين الصحي، إلى جانب شركة الإنتاج الإعلامي "زيبرا فالي".كما يرتبط بعقود وشراكات مع علامات تجارية عالمية، بينها "ديور" و"هوبلو" و"أوكلي"، فيما وقّع في أيلول الماضي اتفاقاً مع شركة "أون" السويسرية للمنتجات الرياضية، يتضمن حصة في رأس مالها.لكن إمبراطوريته التجارية تواجه تداعيات أزمة أثارتها تصريحاته بشأن الزعيم الصيني الراحل ماو تسي تونغ، ما دفع ثلاث شركات صينية إلى إنهاء شراكاتها معه.ووفق صحيفة "ليكيب" ، بلغت القيمة السنوية المقدّرة لعقدين من العقود المنتهية نحو 7.8 ملايين دولار، من دون أن يعني ذلك خسارة المبلغ بالكامل، نظراً إلى عدم إعلان التفاصيل المالية لإنهاء التعاقدات.ورغم اعتذار مبابي، أثارت الأزمة مخاوف بشأن تأثيرها على صورته التجارية في الصين، إحدى الأسواق المهمة للعلامات العالمية، فيما يرى خبراء أن تداعياتها قد تؤثر في توسّعه التسويقي، من دون أن تهدد بالضرورة مجمل استثماراته.نت