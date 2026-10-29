ليفربول يقصي تشيلسي بركلات الترجيح ويبلغ ربع نهائي كأس الرابطة

حجز مقعده في ربع رابطة الأندية "كاراباو"، بعدما تغلّب على بركلات الترجيح 6-5، إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، مساء الأربعاء، على ملعب "آنفيلد".

وجاء هدفا اللقاء من ركلتَي جزاء خلال ثلاث دقائق، إذ افتتح روجرز التسجيل لتشيلسي في الدقيقة 40، قبل أن يعادل كودي جاكبو النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 43.

واستمر التعادل حتى نهاية الوقت الأصلي، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لليفربول.

وسجّل للفريق المتأهل أليكسيس ماك أليستر وألكسندر إيزاك وجاكبو وفلوريان فيرتز وبرادلي باركولا وجو غوميز، فيما أهدر كوستاس تسيميكاس وريان غرافنبرخ.

وفي المقابل، سجّل لتشيلسي نيتو وروجرز وروميو لافيا وجوردان هندرسون وليفي كولويل، وأهدر فالنتين باركو وإيمانويل إميجا وفوفانا.

وشهدت ركلات الترجيح إطلاق جماهير ليفربول صافرات الاستهجان تجاه لاعبها السابق هندرسون، بعدما سجّل ركلته لصالح تشيلسي.