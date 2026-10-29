مباراة حاسمة.. بطاقات نهائي كرة السلة النسائية الأميركية تنفد رغم الانتقادات

Advertisement

" دريم" لكرة السلة النسائية، الأربعاء، أن تذاكر المباراة السادسة من نهائي الأميركي للمحترفات (WNBA) أمام "غولدن ستايت فالكيريز"، المقررة الخميس، نفدت بالكامل، رغم الانتقادات الواسعة لموعد انطلاقها عند الساعة 12:30 ظهراً بتوقيت ، بحسب شبكة "إي إس بي إن".ويتقدّم "فالكيريز" في السلسلة 3-2، ويمكنه حسم أول لقب في تاريخه بالفوز في هذه المباراة على ملعب "ستيت فارم أرينا" في أتلانتا، فيما يحتاج "دريم" إلى الفوز لفرض مباراة سابعة مساء السبت في .وكانت مخاوف قد سادت من أن يؤدي الموعد المبكر إلى إقامة مباراة قد تكون حاسمة أمام مدرجات نصف فارغة بسبب ارتباط المشجعين بالعمل والدراسة، غير أن نفاد التذاكر يعني حضوراً متوقعاً بنحو 17 ألف متفرج للمرة الثالثة في السلسلة.وقال مدرب "دريم" كارل سميسكو: "أعتقد أن الأمر جيد. سعيد لأننا في ستيت فارم وأنهم تمكنوا من ترتيب كل شيء. الجميع يدرك أن موعد البداية سيكون مبكراً، ونأمل أن يصل الجمهور باكراً ويكون مستعداً لدعمنا نحو الفوز".وخاض "دريم" معظم مبارياته على أرضه في الموسم المنتظم في صالة "غيتواي سنتر أرينا" التي تتسع لنحو 3500 متفرج، قبل أن يعلن في 6 تشرين الأول أنه سيلعب جميع مبارياته على أرضه اعتباراً من الموسم المقبل في "ستيت فارم أرينا". لكن خلال النهائي، اضطر النادي والرابطة إلى التفاوض على تعارض المواعيد في الصالة الأكبر بسبب حفل موسيقي ومباريات فريق "أتلانتا هوكس" في كرة السلة للمحترفين (NBA)، الذي يستضيف كافالييرز مساء الخميس، ما دفع إلى اختيار موعد الظهيرة بدلاً من إقامة المباراة في وقت الذروة في الصالة الصغيرة.وخلال المفاوضات المحمومة في عطلة نهاية الأسبوع، برز حليف غير متوقع، إذ تواصل الرئيس التنفيذي لـ"هوكس" و"ستيت فارم أرينا" ستيف مع رئيس منظمة المصارعة الحرة "WWE" نيك خان، طالباً تأجيل بث برنامج "سماكداون" لإفساح المجال لإقامة المباراة السادسة مساء الجمعة، فوافق خان. غير أن مفوضة الرابطة كاثي إنغلبرت أبدت مخاوف من إقامة مباراة سابعة محتملة الثلاثاء 3 تشرين الثاني، ليلة الانتخابات، فسقطت الخطة وعادت الرابطة إلى موعد الخميس ظهراً.وأثار القرار انتقادات طالت "دريم" و"هوكس" والرابطة، فردّ مالكو النادي برسالة مفتوحة إلى المشجعين، أكدوا فيها أن الرابطة تباطأت في الاستجابة لمخاوف بشأن تعارض المواعيد أُثيرت قبل شهرين، وكتبوا: "مخاوفنا لم تحظَ بالاهتمام ولا بالإلحاح الذي تستحقه. ربما افتُرض أن دريم لن يصل إلى هذا الحد. أياً كان السبب، الواقع أننا هنا، وقد استحققنا مكاننا في النهائي، ومدينتنا تستحق فرصة الحضور من أجل فريقها".ويعني الإبقاء على المباراة في "ستيت فارم أرينا" تحويل أرضية الملعب مرتين في اليوم نفسه خلال النهائي، إذ أرجأ "هوكس" موعد مباراته أمام كافالييرز من السابعة إلى الثامنة مساءً لإتاحة الوقت الكافي لتبديل الأرضية، كما حصل في المباراة الرابعة. (espn)