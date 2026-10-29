"إرثه يكفيه".. غونسالو راموس يحسم موقفه من عودة رونالدو إلى منتخب البرتغال

حسم مهاجم منتخب البرتغال ونادي ميلان غونسالو راموس موقفه من العودة المحتملة لقائد المنتخب إلى صفوف الفريق، مؤكداً أن "لا أحد سيطلب منه شيئاً" بفضل إرثه.

وغاب رونالدو (41 عاماً) عن المنتخب البرتغالي منذ الفوز على ويلز في الأمم الأوروبية، إذ بقي على مقاعد البدلاء في الفوز على النروج 2-1، ثم غادر معسكر المنتخب قبل الفوز على الدنمارك 4-2 إثر خلاف مع المدرب جورجي جيسوس. وفازت البرتغال في المباريات الثلاث التي غاب عنها رونالدو أو لم يشارك فيها، فيما برز راموس بديلاً له وسجّل ثلاثة أهداف في ثلاث مباريات.

وبعد تسوية الخلاف، أدرج المنتخب البرتغالي اسم مهاجم النصر السعودي والفائز بالكرة الذهبية خمس مرات في قائمته الأولية لمباريات دوري الأمم المقبلة. وردّاً على سؤال عن عودته في نافذة تشرين الثاني، قال راموس لبرنامج “Soltinhos pelo Mundo” على قناة "كانال 11": "إذا انضمّ كريس إلى المعسكر المقبل، سنكون هناك. وفوق كل شيء، بسبب إرثه، لن يطلب منه أحد أي شيء".

ويُعدّ راموس اللاعب الأكثر استفادة من غياب رونالدو، إذ سجّل في الفوز على الدنمارك، ثم في الفوز على النروج بعد أربعة أيام، ليرفع رصيده إلى ثلاثة أهداف في أول أربع مباريات تحت قيادة جيسوس، إضافة إلى ثلاثة أهداف وتمريرة حاسمة في 11 مباراة مع ميلان هذا الموسم. ولم يُخفِ راموس، الذي شارك أساسياً أمام الدنمارك والنروج، طموحه في أن يكون لاعباً أساسياً، مؤكداً أنه أظهر ما يستطيع تقديمه، لكنه شدد على أنه لا يريد استبعاد أي لاعب آخر لإفساح المجال له.

وكان المجلس التأديبي في الاتحاد البرتغالي لكرة القدم قد أعلن إيقاف رونالدو 30 يوماً وتغريمه 255 بموجب المادة 160 بعد مغادرته المعسكر، على أن يسري الإيقاف بأثر رجعي اعتباراً من 30 أيلول، لينتهي الجمعة 30 تشرين الأول.

وأفادت صحيفة "أو جوغو" البرتغالية بأن رونالدو مدرج في القائمة الأولية لآخر مباراتين في المجموعة الرابعة من المستوى الأول، أمام الدنمارك في براغا في 14 تشرين الثاني، وأمام ويلز في كارديف بعد ثلاثة أيام، على أن تُعلن القائمة النهائية في 6 تشرين الثاني.

وضمنت البرتغال، حاملة لقب دوري الأمم الأوروبية، التأهل إلى ربع النهائي بتصدّرها المجموعة برصيد 12 نقطة من أربع مباريات، وهي تطمح إلى الفوز باللقب للمرة الثانية توالياً. (Sportskeeda)