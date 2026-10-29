ريال مدريد يحتفل بإنجاز رونالدو التاريخي



Advertisement

وقال موقع في بيانه: "تُوّج بجائزة (الأفضل على مر العصور)، التي تُمنح لأفضل نسخة من جائزة الكرة الذهبية في التاريخ، بعدما اختاره مستخدمو موقع مجلة فرانس فوتبول عبر تصويت على موقعها الإلكتروني، تقديرًا لموسمه في عام 2008، عندما حصد الجائزة الفردية المرموقة لاعبًا في صفوف مانشستر يونايتد". احتفى نادي عبر موقعه الرسمي بإنجاز الأسطورة ، قائد النصر السعودي الحالي والميرنغي السابق، إثر إعلان الجهة المنظمة لجائزة الذهبية فوزه بلقب أفضل موسم في تاريخ الجائزة، عن موسمه الاستثنائي عام 2008، وذلك بعد تصدّره التصويت الجماهيري ضمن مبادرة "الكرة الذهبية عبر التاريخ"، التي أُطلقت لاختيار أفضل موسم بين المواسم التي شهدت تتويج أبرز نجوم كرة القدم بالجائزة المرموقة.وقال موقع في بيانه: "تُوّج بجائزة (الأفضل على مر العصور)، التي تُمنح لأفضل نسخة من جائزة الكرة الذهبية في التاريخ، بعدما اختاره مستخدمو موقع مجلة فرانس فوتبول عبر تصويت على موقعها الإلكتروني، تقديرًا لموسمه في عام 2008، عندما حصد الجائزة الفردية المرموقة لاعبًا في صفوف مانشستر يونايتد".

وكشفت الجهة المنظمة، يوم الأربعاء، نتائج التصويت الذي انطلق مطلع الشهر الحالي واستمر حتى 27 تشرين الأول، بمشاركة جماهير كرة القدم حول العالم، للاختيار من بين 10 لاعبين سبق لهم الفوز بالكرة الذهبية مرتين على الأقل.



وكان رونالدو قد تصدّر التصويت بفارق كبير عن منافسيه منذ المراحل الأولى، قبل أن تقرر الجهة المنظمة إخفاء نسب الأصوات خلال الأيام الأخيرة، بهدف الحفاظ على عنصر التشويق.



وتصدر فوز رونالدو بالكرة الذهبية عام 2008 تصويت الجماهير متفوقاً على الأرجنتيني ليونيل ميسي بالجائزة عام 2012، بينما حل فوز كريستيانو بالكرة الذهبية عام 2017 في المركز الثالث.