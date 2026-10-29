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رياضة

ريال مدريد يحتفل بإنجاز رونالدو التاريخي

Lebanon 24
29-10-2026 | 09:01
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احتفى نادي ريال مدريد عبر موقعه الرسمي بإنجاز الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي الحالي والميرنغي السابق، إثر إعلان الجهة المنظمة لجائزة الكرة الذهبية فوزه بلقب أفضل موسم في تاريخ الجائزة، عن موسمه الاستثنائي عام 2008، وذلك بعد تصدّره التصويت الجماهيري ضمن مبادرة "الكرة الذهبية عبر التاريخ"، التي أُطلقت لاختيار أفضل موسم بين المواسم التي شهدت تتويج أبرز نجوم كرة القدم بالجائزة المرموقة.
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وقال موقع ريال مدريد في بيانه: "تُوّج كريستيانو رونالدو بجائزة (الأفضل على مر العصور)، التي تُمنح لأفضل نسخة من جائزة الكرة الذهبية في التاريخ، بعدما اختاره مستخدمو موقع مجلة فرانس فوتبول عبر تصويت على موقعها الإلكتروني، تقديرًا لموسمه في عام 2008، عندما حصد الجائزة الفردية المرموقة لاعبًا في صفوف مانشستر يونايتد".
 
وكشفت الجهة المنظمة، يوم الأربعاء، نتائج التصويت الذي انطلق مطلع الشهر الحالي واستمر حتى 27 تشرين الأول، بمشاركة جماهير كرة القدم حول العالم، للاختيار من بين 10 لاعبين سبق لهم الفوز بالكرة الذهبية مرتين على الأقل.

وكان رونالدو قد تصدّر التصويت بفارق كبير عن منافسيه منذ المراحل الأولى، قبل أن تقرر الجهة المنظمة إخفاء نسب الأصوات خلال الأيام الأخيرة، بهدف الحفاظ على عنصر التشويق.

وتصدر فوز رونالدو بالكرة الذهبية عام 2008 تصويت الجماهير متفوقاً على الأرجنتيني ليونيل ميسي بالجائزة عام 2012، بينما حل فوز كريستيانو بالكرة الذهبية عام 2017 في المركز الثالث.
 
 
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