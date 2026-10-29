بسبب غضب الصين من مبابي.. كم سيخسر الدوري الإسباني؟

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وبحسب تقرير نشرته صحيفة "Vozpópuli" الإسبانية قد تصل القيمة التقديرية لأعمال البث التلفزيوني للدوري الإسباني في الصين إلى 400 مليون حتى عام 2030، ما يجعل استمرار الأزمة مصدر قلق كبير لرابطة الليغا والأندية المشاركة فيها. تتجاوز تداعيات أزمة كيليان مبابي مع حدود الجدل الجماهيري، لتضع مصالح اقتصادية ضخمة على المحك، وسط مخاوف من تأثر حقوق بث الدوري الإسباني وعقود الرعاية المرتبطة بالنجم الفرنسي، في واحدة من أكبر الأسواق التجارية الإسبانية.وبحسب تقرير نشرته صحيفة "Vozpópuli" الإسبانية قد تصل القيمة التقديرية لأعمال البث التلفزيوني للدوري الإسباني في الصين إلى 400 مليون حتى عام 2030، ما يجعل استمرار الأزمة مصدر قلق كبير لرابطة الليغا والأندية المشاركة فيها.

وتتولّى مجموعة الصين للإعلام (CMG) وشركة تشاينا موبايل، عبر منصتها "ميغو" (Migu)، حقوق البث السمعي البصري للدوري الإسباني في السوق .



ووفقًا للتقرير، علّقت مجموعة الصين للإعلام بث مباريات الليغا عبر منصاتها، بينما اكتفت منصة "ميغو" حتى الآن بحذف مباراة راسينغ وريال المقررة، الأحد المقبل، من جدول برامجها، مع الإبقاء على المباريات التسع الأخرى ضمن منافسات الجولة.





ويشير التقرير إلى أن خسارة شراكة "ميغو" قد تهدد عائدات حقوق البث المتفق عليها حتى 2030، بينما قد يؤدي استمرار تعليق البث عبر منصات مجموعة الصين للإعلام إلى تقليص الانتشار الجماهيري والقيمة الإعلانية للمسابقة. وكانت شبكة التلفزيون الصينية الرسمية "CCTV"، التابعة لمجموعة الصين للإعلام، تخطط لنقل مباراتين مجانًا في كل جولة خلال الموسم الحالي، عبر قنواتها ومنصة "يانغشيبين" (Yangshipin)، في حين تتيح "ميغو" متابعة المباريات الـ380 للموسم من خلال نظام يجمع بين المحتوى المجاني والاشتراكات المدفوعة.ويشير التقرير إلى أن خسارة شراكة "ميغو" قد تهدد عائدات حقوق البث المتفق عليها حتى 2030، بينما قد يؤدي استمرار تعليق البث عبر منصات مجموعة الصين للإعلام إلى تقليص الانتشار الجماهيري والقيمة الإعلانية للمسابقة.

400 مليون يورو على المحك.. وتحركات من خافيير تيباس



ورغم الحديث عن قيمة تصل إلى 400 مليون يورو حتى عام 2030، فإن التفاصيل المالية الدقيقة للعقود وشروط فسخها أو تعليق البث غير معلنة، نظرًا إلى طبيعتها الخاصة.



وأوضح التقرير أن هذا الرقم يمثل تقديرًا إجماليًا يعادل نحو 100 مليون يورو للموسم الواحد، من دون توزيع العائدات بين الشركتين.



وفي محاولة لاحتواء الأزمة، عقد خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، اجتماعًا مع ياو جينغ، السفير الصيني لدى إسبانيا، وسط احتمالات سفر تيباس إلى الصين خلال الأيام المقبلة.



ولا يعني تعليق البث بصورة جزئية أو كلية بالضرورة توقف المدفوعات التعاقدية، لكن استمرار الأزمة قد يؤثر على المفاوضات المستقبلية، خاصة أن الاعتذارات الصادرة عن الليغا، وتيباس، ومبابي، وريال مدريد، لم تسفر حتى الآن عن استئناف البث المعلق، بحسب التقرير.

مبابي يخسر 3 عقود رعاية صينية

على الجانب الآخر، بدأت التداعيات التجارية للأزمة تطال مبابي بصورة مباشرة، بعدما أنهت 3 شركات صينية اتفاقياتها الإعلانية معه.



وتعود الأزمة إلى تصريحات نُسبت إلى اللاعب بشأن صورة ساخرة ظهر فيها بوجه الزعيم الصيني ماو تسي تونغ، مؤسس الصين الشعبية، في صورة اعتُبرت داخل الصين إساءة إلى شخصية تاريخية محورية ومشاعر الشعب الصيني.



ولم تُعلن القيمة الرسمية للعقود التي أُنهيت، لكن صحيفة "لوموند" نقلت تقديرًا يصل إلى نحو 6.7 مليون يورو لاتفاقيات مبابي التجارية في الصين.



كما امتدت التداعيات إلى حضوره الرقمي، بعدما فُرضت قيود على حساباته في منصتي "ويبو" و"شياوهونغشو" الصينيتين، فيما حذفت شركة "أون"، التي ارتبط بها، مؤخرًا، محتوى خاصًا باللاعب من حسابها الصيني. (إرم نيوز)