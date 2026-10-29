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رياضة

ماراتون بيروت في 29 تشرين الثاني.. تحضيرات لمشاركة عربية ودولية واسعة

Lebanon 24
29-10-2026 | 16:57
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اطّلعت لجنة الشباب والرياضة النيابية، خلال اجتماع برئاسة النائب سيمون أبي رميا، على التحضيرات الإدارية واللوجستية لتنظيم ماراتون بيروت الدولي، المقرر إقامته الأحد 29 تشرين الثاني 2026، تحت شعار "بيروت في كل خطوة"، انطلاقاً ووصولاً من ساحة الشهداء وسط العاصمة.
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وقدّمت رئيسة جمعية "بيروت ماراتون" مي الخليل، بحضور المدير التنفيذي للجمعية سامر مكارم، عرضاً لأبرز الاستعدادات، كاشفةً عن مشاركة مرتقبة واسعة من دول عربية وأجنبية، إلى جانب المغتربين اللبنانيين الذين وُجهت إليهم الدعوات عبر وزارة الخارجية والمغتربين.

وأكدت الخليل أهمية التعاون مع لجنة الشباب والرياضة لإنجاح هذا الحدث الرياضي، مشيرةً إلى دوره في تعزيز صورة لبنان وترسيخ أجواء الاستقرار والسلام، ودعت النواب إلى المشاركة في السباق والبرنامج التدريبي المخصص للبعثات الدبلوماسية بإشراف الناشط الرياضي مكسيم شعيا.

من جهته، شدد أبي رميا على دعم اللجنة لإنجاح الماراتون، معتبراً أنه يقدّم صورة حضارية عن لبنان وبيروت، ويساهم في تنشيط الحركة الرياضية.

كما عرض مكارم الجوانب التنظيمية للسباق وانعكاساته الإيجابية على مختلف المستويات.
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