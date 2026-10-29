ماراتون بيروت في 29 تشرين الثاني.. تحضيرات لمشاركة عربية ودولية واسعة

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اطّلعت لجنة الشباب والرياضة النيابية، خلال اجتماع برئاسة النائب سيمون أبي رميا، على التحضيرات الإدارية واللوجستية لتنظيم ماراتون الدولي، المقرر إقامته الأحد 29 تشرين الثاني 2026، تحت شعار "بيروت في كل خطوة"، انطلاقاً ووصولاً من ساحة وسط العاصمة.وقدّمت رئيسة جمعية "بيروت ماراتون" مي ، بحضور المدير التنفيذي للجمعية سامر مكارم، عرضاً لأبرز الاستعدادات، كاشفةً عن مشاركة مرتقبة واسعة من دول عربية وأجنبية، إلى جانب المغتربين اللبنانيين الذين وُجهت إليهم الدعوات عبر .وأكدت الخليل أهمية التعاون مع لجنة الشباب والرياضة لإنجاح هذا الحدث الرياضي، مشيرةً إلى دوره في تعزيز صورة وترسيخ أجواء الاستقرار والسلام، ودعت النواب إلى المشاركة في السباق والبرنامج التدريبي المخصص للبعثات الدبلوماسية بإشراف الناشط الرياضي مكسيم شعيا.، شدد أبي رميا على دعم اللجنة لإنجاح الماراتون، معتبراً أنه يقدّم صورة حضارية عن لبنان وبيروت، ويساهم في تنشيط الحركة الرياضية.كما عرض مكارم الجوانب التنظيمية للسباق وانعكاساته الإيجابية على مختلف المستويات.