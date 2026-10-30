غيابٌ عن التدريب يكلّف غريليش مكانه.. وإيفرتون يتأهل إلى ربع نهائي كأس الرابطة

استبعد مدرب نادي إيفرتون الإنكليزي ديفيد مويس الجناح جاك غريليش، المُعار من ، من قائمة المباراة بسبب "خرق لانضباط النادي"، قبل أن يشاهد فريقه يهزم نيوكاسل 3-1، مساء الخميس، ويتأهل بسهولة إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الرابطة (كاراباو)، بحسب موقع "غول".

ووفق ما نقل الموقع عن إذاعة "توك سبورت"، استُبعد اللاعب البالغ 31 عاماً من مباراة الدور الرابع بعد تغيّبه من دون إذن عن حصة تدريبية أخيراً، علماً أنه كان قد غاب عن الخسارة أمام آرسنال 0-2 في الممتاز الأسبوع الماضي، حين عزا النادي غيابه إلى المرض.

وأكد إيفرتون غياب غريليش في منشور على منصة "إكس" قبل انطلاق المباراة، جاء فيه: "يغيب جاراد برانثويت للمباراة الثانية توالياً بسبب الارتجاج، فيما جاك غريليش غير متاح للاختيار بسبب خرق لانضباط النادي".

وعلى أرض الملعب، سجّل غارنر وهايدن هاكني وتييرنو باري أهداف إيفرتون الثلاثة، فيما أحرز دان بيرن هدف نيوكاسل الوحيد في الدقائق الأخيرة.

إعارة ثانية مضطربة

وكان غريليش قد شارك في جميع مباريات إيفرتون منذ عودته إلى النادي في أواخر فترة الانتقالات الصيفية، إذ خاض ثلاث مباريات أساسياً في الدوري وشارك بديلاً مرتين، إضافة إلى 77 دقيقة في الفوز على وولفرهامبتون في الدور الثالث من الكأس الشهر الماضي.

وانتقل الدولي الإنكليزي إلى سيتي قادماً من أستون فيلا مقابل 100 مليون جنيه إسترليني عام 2021، قبل أن يُعار إلى إيفرتون الموسم الماضي، حيث سجّل هدفين وصنع ستة أهداف في 20 مباراة، قبل أن تنهي إصابة في القدم موسمه في كانون الثاني. وبعد تعافيه خلال الصيف، شارك بديلاً مع سيتي في الخسارة أمام آرسنال 0-3 في درع المجتمع في آب، وفي الفوز على بورنموث 2-1 في افتتاح الدوري، قبل أن يعود معاراً إلى إيفرتون قبيل إغلاق سوق الانتقالات.

قرعة مريحة

ويحتاج غريليش الآن إلى استعادة ثقة مويس، في وقت حظي فيه زملاؤه بقرعة مريحة في ربع النهائي، إذ سيحلّ إيفرتون ضيفاً على فليتوود تاون، من الدرجة الرابعة الإنكليزي، الذي فجّر مفاجأة بإقصاء آرسنال بركلات الترجيح، ما يمنح إيفرتون فرصة كبيرة لبلوغ نصف النهائي.