انتهى شهر العسل؟ فيران توريس يثير القلق في باريس سان جيرمان بعد بداية نارية

بعد بداية استثنائية جعلته من أبرز نجوم نادي الفرنسي في الأسابيع الأولى من الموسم، بدأ بريق المهاجم الإسباني فيران توريس يخفت تدريجياً، بعدما عجز عن مواصلة سلسلته التهديفية، ليجد نفسه أمام اختبار حقيقي لاستعادة مستواه، بحسب موقع "غول".

ورأى موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي أن "شهر العسل" بين توريس والنادي الباريسي قد انتهى، بعدما كشفت الأسابيع الأخيرة تراجعاً واضحاً في مستوى المهاجم الإسباني، الذي تحوّل من صفقة لامعة إلى لاعب يبحث عن حاسته التهديفية.

صيف استثنائي

وكان توريس قد عاش صيفاً استثنائياً، إذ توّج بلقب مع منتخب إسبانيا بعدما سجّل هدف الفوز في المباراة النهائية أمام الأرجنتين (1-0) في الوقت الإضافي، قبل أن ينتقل سان جيرمان في صفقة بلغت قيمتها 48.5 مليون يورو.

وسرعان ما أثبت جدارته، إذ سجّل هدفين في أول مباراة له أمام رين أنقذ بهما فريقه من الخسارة (2-2)، ثم هزّ الشباك أمام بريست ومرسيليا قبل التوقف الدولي، وسجّل ثلاثية في مرمى سلوفان براتيسلافا في .

وأشاد زملاؤه به، إذ قال عثمان ديمبيلي: "كنت محظوظاً باللعب معه قليلاً في . إنه هدّاف حقيقي، مهاجم صريح يستطيع اللعب على الجناح أيضاً. اللعب معه ممتع جداً، تحركاته ممتازة ومن السهل إيجاده في الملعب"، فيما قال فيتينيا: "آمل أن يستمر على هذا النحو، إنه يتألق بشكل لافت".

تراجع لافت

غير أن الصورة تبدّلت، إذ لم يكن التوقف الدولي الأخير في مصلحته، بعدما قدّم أداءً مخيباً أمام إنكلترا وعاد إلى لعلاج آلام في كاحله الأيسر. ومنذ عودته، فشل في التسجيل في آخر خمس مباريات للفريق، وخسر مكانه في التشكيلة الأساسية في مواجهتين كبيرتين أمام مانشستر سيتي وبرشلونة، حيث بدأهما على مقاعد البدلاء.

وفي مواجهة برشلونة، منحته إصابة ديمبيلي فرصة لإثبات نفسه، فلعب 70 دقيقة من دون أن يقدّم المطلوب، لينال تقييم 4 من 10 من "فوت ميركاتو". وتكرر الأمر أمام أولمبيك ليون الاثنين الماضي، إذ بدا غير ثابت وافتقد الفاعلية أمام المرمى، مهدراً أربع فرص أمام الحارس دومينيك غرايف، فنال تقييم 5 من 10 قبل أن يستبدله الجهاز الفني بسيني مايولو، الذي غيّر مجرى المباراة بتسجيله الهدف الأول.

ولم يثر هذا التراجع قلقاً كبيراً داخل النادي حتى الآن، لكن استمرار الصيام التهديفي قد يزيد الضغوط على توريس في ظل المنافسة الشرسة على المراكز الهجومية. وتبدو رحلة الفريق إلى لوهافر، متذيّل ترتيب الدوري الفرنسي، الجمعة، فرصة مثالية لإنهاء صيامه واستعادة ثقته بنفسه.