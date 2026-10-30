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رياضة

رونالدو يقترب من الهدف رقم 1000 بـ"هاتريك".. 15 هدفاً تفصله عن الإنجاز

Lebanon 24
30-10-2026 | 05:06
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رونالدو يقترب من الهدف رقم 1000 بـهاتريك.. 15 هدفاً تفصله عن الإنجاز
رونالدو يقترب من الهدف رقم 1000 بـهاتريك.. 15 هدفاً تفصله عن الإنجاز photos 0
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رفع كريستيانو رونالدو رصيده إلى 985 هدفاً في مسيرته، بعدما سجّل ثلاثية قاد بها النصر للفوز على الخلود 5-3، الخميس، في دوري روشن السعودي، ليصبح على بُعد 15 هدفاً من بلوغ الألفية.

واحتفى النجم البرتغالي بالفوز عبر منصة "إكس"، قائلاً: "فوز رائع، وأداء جماعي متميز"، وأضاف: "سعيد بالمساعدة عبر تسجيل هاتريك".

وبهذه الثلاثية، وصل رونالدو إلى سبعة أهداف في الدوري هذا الموسم، محتلاً المركز الثالث في ترتيب الهدافين خلف مهاجم الأهلي الإنجليزي إيفان توني، ولاعب وسط القادسية الهولندي تيجاني رايندرز.

 
 
 
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