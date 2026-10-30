رونالدو يقترب من الهدف رقم 1000 بـهاتريك.. 15 هدفاً تفصله عن الإنجاز

رفع رصيده إلى 985 هدفاً في مسيرته، بعدما سجّل ثلاثية قاد بها النصر للفوز على الخلود 5-3، الخميس، في ، ليصبح على بُعد 15 هدفاً من بلوغ الألفية.

واحتفى النجم بالفوز عبر منصة "إكس"، قائلاً: "فوز رائع، وأداء جماعي متميز"، وأضاف: "سعيد بالمساعدة عبر تسجيل هاتريك".

وبهذه الثلاثية، وصل إلى سبعة أهداف في الدوري هذا الموسم، محتلاً المركز الثالث في ترتيب الهدافين خلف مهاجم الأهلي الإنجليزي ، ولاعب وسط القادسية تيجاني رايندرز.