بعد أزمة مبابي.. برشلونة يبرم اتفاقية رعاية مع شركة صينية

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يواصل القسم التجاري وقسم الرعاية في نادي تحقيق نتائج ملموسة؛ إذ وافق مجلس إدارة النادي، خلال اجتماعه أمس الخميس، على اتفاقية جديدة مع شركة "ليكسار" (Lexar) ، بعد أيام من أزمة مبابي.وأثار مبابي نجم جدلًا كبيرًا في ، بعد أن قال إن "أطرف صورة ساخرة رآها لنفسه كانت تلك التي تم فيها تعديل وجهه باستخدام برنامج فوتوشوب ليظهر على وجه "شخص ما، أعتقد أنه ديكتاتور صيني"، في إشارة إلى الزعيم الصيني الراحل ماو تسي تونغ.نجح نادي برشلونة في إبرام عقد رعاية مع شركة ليكسار، وهي علامة تجارية تابعة لمجموعة "لونغسيس" (Longsys) المتخصصة في منتجات الذاكرة وحلول التخزين الرقمي.كما تم الاتفاق على تجديد الشراكة مع شركة "كانون ميديكال" (Canon Medical)، والتي تتضمن توفير معدات طبية للمدينة الرياضية (Ciutat Esportiva) -بما في ذلك أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي- مقابل منح العلامة التجارية مساحات إعلانية عبر مختلف أصول النادي.وخلال اجتماع -الذي كان من المقرر عقده في مقر مطرانية تاراغونا، لكنه أُلغي عقب حادث المأساوي في منطقة "أوردا" (Urda)- أعرب المجلس عن رضاه عن الأداء المالي القوي للنادي خلال الأشهر القليلة الماضية.وأوضح النادي في بيان له: "سُجّل اتجاه إيجابي في النتائج حتى نهاية شهر سبتمبر، مدفوعًا بقوة الإيرادات في القطاع التجاري ككل -بما في ذلك مبيعات التذاكر، والمنتجات التجارية، وزيارات المتحف، وعقود الرعاية- بالإضافة إلى الأثر الإيجابي الناتج عن إلغاء مخصص محاسبي، وذلك بعد صدور قرار لصالح النادي في نزاع قانوني مع السلطات الضريبية".وفيما يتعلق بأصول النادي، وافق مجلس الإدارة على تخصيص ميزانية قدرها 5 ملايين ، والبدء في إجراءات تنفيذ أعمال التجديد خلال الموسم الحالي لمبنى "لا ماسيا دي كان بلانيس".وكان هذا المبنى يُستخدم لسنوات طويلة كسكن للاعبي أكاديمية الشباب، ومن المقرر أن يتحول مستقبلاً ليصبح المقر الرئيس للنادي. (إرم نيوز)