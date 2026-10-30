فليك يشيد بلامين جمال: هاري كين استحق الكرة الذهبية

Advertisement

اعتبر مدرب الألماني هانزي أن مهاجم هاري كين استحق الفوز بجائزة ، مشيداً في الوقت نفسه بقدرات نجمه الشاب لامين جمال، ومؤكداً امتلاكه المؤهلات اللازمة للتتويج بالجائزة مستقبلاً.وقال فليك، خلال المؤتمر الصحافي الذي سبق مواجهة برشلونة وديبورتيفو ألافيس في ، إن كين كان يستحق الجائزة، مشدداً على ثقته بإمكانات جمال وقدرته على المنافسة عليها.وأشاد المدرب الألماني بموقف جمال عقب حفل توزيع الجوائز، ولا سيما حديثه عن زميله باو كوبارسي، معتبراً أن تصرفه يعكس نضجاً كبيراً وروحاً جماعية مميزة.ورأى فليك أن كوبارسي كان يستحق بدوره التقدير على موسمه الاستثنائي وأدائه في .كما أعرب عن فخره بالطريقة التي تعامل بها جمال مع عدم فوزه بالكرة الذهبية، مؤكداً أن تركيزه في التدريبات ورد فعله الإيجابي يعكسان العقلية المطلوبة لدى اللاعبين الكبار.