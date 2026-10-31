نجم شيفيلد يونايتد يجمع 130 ألف دولار لدعم أطفال غزة

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نجح لاعب وسط شيفيلد الإنجليزي، حمزة تشودري، في جمع أكثر من 130 ألف دولار لدعم أطفال ، من خلال فعالية خيرية تهدف إلى توفير الرعاية الطبية العاجلة والمساعدة في إجلاء الحالات التي تحتاج إلى العلاج.وأعلن اللاعب الدولي البنغلاديشي جمع أكثر من 100 ألف جنيه إسترليني، بالتعاون مع مؤسسة "نجوم سبورتس"، على أن تُخصّص عائدات المبادرة لمنظمة "أطفال لا أرقام"، المعنية بمساعدة الأطفال المتضررين من الحرب.وأكد تشودري، عبر حسابه على "إنستغرام"، أن الأموال ستُستخدم للمساعدة في الإجلاء الطبي للأطفال الأكثر حاجة، موجهاً الشكر إلى المشاركين والمتبرعين.وشدد على أهمية استثمار شهرة الرياضيين لدعم الإنسانية، معتبراً أن الصمت أمام الظلم يسهم في استمراره.وسبق لتشودري، البالغ 29 عاماً، أن عبّر عن تضامنه مع برفع الفلسطيني إلى جانب زميله ويسلي ، عقب تتويج ليستر سيتي بكأس الاتحاد الإنجليزي عام 2021.