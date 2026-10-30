برشلونة يراقب موهبة مغربية خطفت الأنظار في الدوري الإسباني

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دخل المهاجم المغربي ياسر زابيري دائرة اهتمام نادي الإسباني، بعدما قدّم مستويات لافتة مع راسينغ سانتاندير خلال الموسم الحالي، مسجلاً 8 أهداف في أول 10 مباريات من الدوري الإسباني .وبحسب موقع "فيتشاخيس" الإسباني، يتابع المدير الرياضي لبرشلونة، ديكو، تطور اللاعب البالغ 21 عاماً، تمهيداً لاحتمال التحرك للتعاقد معه خلال إحدى فترات الانتقالات المقبلة، في إطار سعي النادي الكتالوني إلى تعزيز خياراته الهجومية.ونجح زابيري في فرض نفسه ضمن التشكيلة الأساسية لراسينغ سانتاندير، بعدما بدأ الموسم خلف المهاجم أسيير فيلاليبري في ترتيب الخيارات الهجومية للمدرب خوسيه ألبرتو لوبيز، قبل أن تمنحه أهدافه المتتالية مكانة بارزة في الفريق.وكان آخر أهدافه أمام إسبانيول، حين سجّل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة من المباراة التي انتهت بنتيجة 2-1، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة ويواصل تألقه في الدوري الإسباني.وسبق للمهاجم المغربي أن هزّ شباك برشلونة على ملعب "كامب نو"، رغم خسارة راسينغ سانتاندير بنتيجة 7-2، في مواجهة حملت أهمية خاصة للاعب الذي سبق أن عبّر عن تشجيعه للنادي الكتالوني منذ طفولته.لكن انتقال زابيري إلى برشلونة لن يكون سهلاً، نظراً إلى ارتباطه بعقد مع نادي رين الفرنسي يمتد حتى عام 2029، بعدما انتقل إليه من فاماليكاو البرتغالي مقابل نحو 10 ملايين .ويلعب زابيري حالياً مع راسينغ سانتاندير على سبيل الإعارة حتى 30 حزيران 2027، من دون وجود بند يتيح للنادي الإسباني شراء عقده نهائياً.وتشير التقارير إلى أن قيمة اللاعب السوقية تقترب من 20 مليون يورو، فيما يتجاوز الشرط الجزائي في عقده هذا المبلغ، ما قد يشكّل عقبة أمام الأندية الراغبة في الحصول على خدماته.ويحتفظ رين بحق تحديد مستقبل المهاجم المغربي، فيما يبدو الانتقال خلال فترة الانتقالات الشتوية معقداً بسبب شروط الإعارة الحالية، الأمر الذي قد يؤجل أي تحرك محتمل إلى صيف 2027.وكان زابيري قد برز على المستوى الدولي بعدما ساهم في تتويج المنتخب المغربي بكأس العالم للشباب تحت 20 عاماً عام 2025، وأنهى البطولة في صدارة الهدافين، ما عزز مكانته بين المواهب الصاعدة.ورغم التقارير عن اهتمام برشلونة، لم يُعلن حتى الآن عن تقديم عرض رسمي لضم اللاعب، لتبقى الصفقة المحتملة مرتبطة بموقف رين الفرنسي والشروط المالية، إضافة إلى قدرة زابيري على مواصلة مستواه التهديفي خلال الموسم.